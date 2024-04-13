Об этом рассказал советник руководителя ОП. Михаил Подоляк объяснил, о чем именно идет речь.
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Россияне используют новую тактику ракетных ударов
Противовоздушная оборона истощается концентрированными волнами российских бомбардировок, направленных на украинские электростанции, заявил Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что Москва принимает новую тактику атаки на электростанции. В частности, "до 10 – 12 ракетами одновременно", в обход уже растянутых Patriot и других ракетных щитов.
Система перегружена. Теперь мы должны увидеть, сможем ли поддерживать работу системы, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты,
– подчеркнул Подоляк.
Также сказал, что Украина срочно обращается за помощью к союзникам, чтобы лучше противостоять российской угрозе. Чиновник отметил, что несмотря на то, что у Киева еще не закончились американские ракеты Patriot и немецкие IRIS-T, не хватает критически важных боеприпасов.
"Они, бесспорно, в дефиците", – подчеркнул советник председателя ОП.
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Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС
- Российские военные ночью 11 апреля в очередной раз атаковали Украину ракетами. Под прицелом террористов снова оказалась энергоинфраструктура.
- Так, оккупанты попали в Трипольскую ТЭС. Вследствие вражеского обстрела вспыхнул масштабный пожар в турбинном цехе.
- Председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что россияне полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию.
- К слову, эта ТЭС была самой мощной на Киевщине. Она обеспечивала более 50% генерации для Центра.
- Подоляк подчеркнул, Запад должен понять, что Россия ведет войну против гражданского населения. Также пожаловался на отсутствие осуждения со стороны международного сообщества.
- "Россияне полностью разрушили одну из крупнейших ТЭС Европы. Но мы не видим никаких резолюций Совета Безопасности в ООН или любых других подобных заявлений", – сказал советник руководителя ОП.