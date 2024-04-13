Об этом рассказал советник руководителя ОП. Михаил Подоляк объяснил, о чем именно идет речь.

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Россияне используют новую тактику ракетных ударов

Противовоздушная оборона истощается концентрированными волнами российских бомбардировок, направленных на украинские электростанции, заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Москва принимает новую тактику атаки на электростанции. В частности, "до 10 – 12 ракетами одновременно", в обход уже растянутых Patriot и других ракетных щитов.

Система перегружена. Теперь мы должны увидеть, сможем ли поддерживать работу системы, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты,

– подчеркнул Подоляк.

Также сказал, что Украина срочно обращается за помощью к союзникам, чтобы лучше противостоять российской угрозе. Чиновник отметил, что несмотря на то, что у Киева еще не закончились американские ракеты Patriot и немецкие IRIS-T, не хватает критически важных боеприпасов.

"Они, бесспорно, в дефиците", – подчеркнул советник председателя ОП.

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