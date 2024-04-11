О разрушении Трипольской ТЭС сообщил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Что известно об обстреле Трипольской ТЭС

Андрей Гота сообщил, что россияне полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию.

В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

К счастью, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы.

Важно! Сейчас ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение "Ремэнерго" в Черкассах. 22 марта 2024 года полностью уничтожили Змиевскую ТЭС, а Углегорская ТЭС в Донецкой области находится в оккупации от 25 июля 2022 года.

Какова ситуация со светом в Киевской области

Во время национального телемарафона Глава Киевской ОГА Роман Кравченко сообщил, что на местах попаданий работают все службы.

Сейчас все жители Киевской области подключены, энергетики сумели вернуть свет в их дома.

Кроме того, в компании "Нафтогаз" сообщили, что под ударом оказались два газохранилища. Сейчас они продолжают работать, параллельно месте идет ликвидация последствий обстрелов. Пострадавших нет.

Городской голова города Украинка в Киевской области Александр Туренко после обстрела призвал местных жителей "плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения".

Однако впоследствии он отредактировал пост, оставив только призыв зарядить устройства и сделать запасы воды.

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Что известно о ночном обстреле Украины