Атака на украинские газовые хранилища

Поэтому, 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар во время массированной воздушной атаки. Как сообщили в пресс-службе, к счастью, сотрудники не пострадали.

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Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела,

– говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью Россия атаковала энергообъекты в четырех областях: в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской.

Что известно об ударах по ПХГ