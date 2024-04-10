Взаимные санкции

На днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан критиковал Израиль за запрет на участие турецких военных грузов в доставке гуманитарной помощи в Газу. Он обещал ввести ответные меры до объявления Израилем перемирия и разрешения на доставку помощи.

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Поэтому, Турция уже запретила более 50 товаров, включая алюминий, сталь, стройматериалы, авиатопливо и химудобрения, заявив о немедленном действии этих ограничений.

Нет оправданий для Израиля блокировать нашу попытку доставить помощь по воздуху голодающим людям Газы,

– отмечает Фидан.

Турция в целом описывает действия Израиля в Газе как "военные преступления", и выражает поддержку ХАМАСу.

Заметьте! Правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которое в прошлом месяце потерпело значительные неудачи на местных выборах, сталкивается с интенсивным давлением внутри страны о прекращении торговли с Израилем. Критики обвиняют правительство в двойных стандартах, выдвигая решительные обвинения против Израиля, при этом продолжая выгодные коммерческие отношения.

Позиция Израиля

В ответ на заявления Турции министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сказал, что Эрдоган "снова жертвует экономическими интересами народа Турции ради своей поддержки убийц из ХАМАСа в Газе".

Он также отметил, что обратился к организациям в США с просьбой прекратить инвестиции в Турцию и воздержаться от импорта турецких товаров.

Интересно! Экспорт Турции в Израиль составил 5,4 миллиарда долларов в 2023 году, согласно данным Турецкого статистического института.

Турция и Израиль нормализовали отношения, назначив посольств в своих соответствующих странах в 2022 году после лет напряженности. Но с января турецкие власти задержали десятки человек, в том числе частных детективов, по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, преимущественно за палестинцами, проживающих в Турции.