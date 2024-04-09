Какую стратегию имеет США

США планирует накладывать новые санкции на российские предприятия. Ограничения должны касаться и нефтяных танкеров, перевозящих сырье из России.

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Джеффри Пайетт Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Мы стараемся сократить доходы России от нефти и газа как можно быстрее, не дестабилизируя наш глобальный энергетический рынок.

Понимаем, что благодаря нынешним санкциям, Москва получает гораздо меньшую прибыль от налога на нефть. Сейчас эти поступления на 30% ниже чем в 2022 году.

Мы будем придерживаться этого курса действий, и мы будем придерживаться его столько, сколько потребуется, чтобы изменить поведение России и эту жестокую и неспровоцированную войну,

– отмечает Пайетт

Какие результаты политики США

Общие доходы России от экспорта нефти по сравнению с ноябрем 2022 года сократились на 2,6 миллиарда долларов. Остановились и некоторые российские предприятия.

Пайетт сообщает, что "Новатэк" вынужден приостановить производство на проекте Arctic LNG 2. Такое решение принято, в частности, из-за недостатка газовых танкеров.