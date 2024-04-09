Почему США задерживает помощь

Александр Хмелевский рассказал, что среди некоторых республиканцев, включая Майка Джонсона, существует идея, что Украина должна идти на компромиссы и вести переговоры на условиях России. Поскольку Украина отказывается от этого, они пытаются заставить нас пойти на мир другими усилиями.

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Александр Хмелевский Кандидат экономических наук и независимый эксперт С другой стороны, прогнозируется, что дефицит бюджета США на 2024 год будет составлять 1,5 триллиона долларов или 5,3% ВВП. США сталкиваются со значительными вызовами по финансированию дефицита бюджета. Национальный долг уже превысил 34 триллиона долларов, что составляет 125% ВВП. Эта ситуация угрожает финансовой стабильности США, поэтому республиканцы пытаются уменьшить дефицит бюджета путем сокращения расходов. Среди расходов, которые они пытаются уменьшить, есть помощь от США Украине и Израилю.

Также, республиканцы связывают оказание помощи Украине с решением администрации Байдена по ограничению нелегальной миграции. Граница с Мексикой фактически открыта, и тысячи мигрантов из Латинской Америки ежедневно въезжают в США.

Это создает дополнительную нагрузку на бюджет и приводит к росту криминальной активности. Наркокартели часто используют мигрантов для распространения наркотиков. Сейчас ситуация по помощи Украине достигла тупика. Мы можем только надеяться, что в конце концов Конгресс проголосует за предоставление помощи,

– добавил экономист.

Сергей Фурса поддержал это мнение и заявил, что это политические игры.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Это исключительно результат политики и политических игр в Соединенных Штатах перед президентскими выборами. Независимо от того, что делает Украина, мы не можем повлиять на это.

Напомним! Майк Джонсон заявил, что Палата представителей разрабатывает новый законопроект о предоставлении помощи Украине. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления военной помощи Украине не бесплатно, а в кредит или путем передачи оружия по ленд-лизу.