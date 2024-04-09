Чому США затримує допомогу

Олександр Хмелевський розповів, що серед деяких республіканців, включаючи Майка Джонсона, існує ідея, що Україна повинна йти на компроміси та вести перемови на умовах Росії. Оскільки Україна відмовляється від цього, вони намагаються змусити нас піти на мир іншими зусиллями.

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Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук та незалежний експерт З іншого боку, прогнозується, що дефіцит бюджету США на 2024 рік складатиме 1,5 трильйона доларів або 5,3% ВВП. США стикаються зі значними викликами щодо фінансування дефіциту бюджету. Національний борг вже перевищив 34 трильйони доларів, що становить 125% ВВП. Ця ситуація загрожує фінансовій стабільності США, тому республіканці намагаються зменшити дефіцит бюджету шляхом скорочення витрат. Серед витрат, які вони намагаються зменшити, є допомога від США Україні та Ізраїлю.

Також, республіканці пов'язують надання допомоги Україні з рішенням адміністрації Байдена щодо обмеження нелегальної міграції. Кордон з Мексикою фактично відкритий, і тисячі мігрантів з Латинської Америки щодня в'їжджають до США.

Це створює додаткове навантаження на бюджет і призводить до зростання кримінальної активності. Наркокартелі часто використовують мігрантів для поширення наркотиків. Наразі ситуація щодо допомоги Україні досягла тупика. Ми можемо лише сподіватися, що врешті-решт Конгрес проголосує за надання допомоги,

– додав економіст.

Сергій Фурса підтримав цю думку і заявив, що це політичні ігри.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Це виключно результат політики та політичних ігор в Сполучених Штатах перед президентськими виборами. Незалежно від того, що робить Україна, ми не можемо вплинути на це.

Нагадаємо! Майк Джонсон заявив, що Палата представників розробляє новий законопроєкт щодо надання допомоги Україні. Сполучені Штати розглядають можливість надання військової допомоги Україні не безкоштовно, а в кредит або шляхом передачі зброї за ленд-лізом.