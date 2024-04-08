Росія у пошуках бензину

Як повідомляється, Росія звернулася до Казахстану з проханням створити резервний фонд у розмірі 100 000 тонн бензину. При цьому, угоду про використання резервів вже укладено.

Читайте також: Зростання доходів росіян: як Росія заробляє на нафті

А все тому, що станом на кінець березня атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Досі російська влада заявляла, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі.

Зауважте! Під час розмови з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зауважив, що на дефіцит пального в Росії навряд варто очікувати, а от проблеми з постачанням все ж таки будуть.

За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину у Казахстані становили:

марки АІ-92 – 307 700 тонн;

марки АІ-95 – 58 000 тонн;

дизельного пального – 435 300 тонн;

авіаційного пального – 101 000 тонн.

Що відомо про заборону на експорт бензину

Нагадаємо, що з 1 березня Москва на пів року запровадила заборону на експорт бензину, щоб запобігти гострому дефіциту палива. Водночас вона не поширюється на Євразійський економічний союз, до якого входить Казахстан, а також на деякі країни з якими Росія має міждержавні угоди про поставки палива.

Цікаво! Трейдери вважають, що заборону можуть розширити, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Тому для того, щоб уникнути нестачі пального, мовить Рябцев, Росія у тому числі збільшила закупівлі у білоруських виробників, зокрема, з Мозирського заводу. Згідно з джерелами Reuters, в першій половині березня імпорт бензину з Білорусі досяг майже 3 тисяч тонн.