Яку стратегію має США

США планує накладати нові санкції на російські потужності. Обмеження мають стосуватися і нафтових танкерів, що перевозять сировину з Росії.

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Джеффрі Пайетт Помічник держсекретаря США з питань енергетики Ми намагаємося скоротити доходи Росії від нафти і газу якомога швидше, не дестабілізуючи наш глобальний енергетичний ринок.

Розуміємо, що завдяки теперішнім санкціям, Москва отримує набагато менший прибуток від податку на нафту. Зараз ці надходження на 30% нижчі ніж у 2022 році.

Ми будемо дотримуватися цього курсу дій, і ми будемо дотримуватися його стільки, скільки буде потрібно, щоб змінити поведінку Росії та цю жорстоку та неспровоковану війну,

– наголошує Пайетт

Які результати політики США

Загальні доходи Росії від експорту нафти у порівнянні з листопадом 2022 року скоротилися на 2,6 мільярда доларів. Зупинилися і деякі російські підприємства.

Пайетт повідомляє, що "Новатек" вимушений призупинити виробництво на проєкті Arctic LNG 2. Таке рішення прийняте, зокрема, через нестачу газових танкерів.