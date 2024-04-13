Про це заявив міністр енергетики. Герман Галущенко назвав головну мету російських ударів по нашій енергетиці.

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Удари масштабніші, ніж у 2022 – 2023 роках

Посадовець наголосив, що внаслідок російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

Також зауважив, що удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня. Ба більше, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 – 2023 роками.

Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні,

– підкреслив міністр.

Водночас Галущенко додав, що попри всі атаки агресора, систему втримано. Вона збалансована й сьогодні працює стабільно.

Також розповів про заходи, які планують для відновлення й нарощування потужностей.

"Найшвидше рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", – зауважив очільник Міненерго.

Додав, що у планах також збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім того, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.

Зверніть увагу! В ОП повідомили, що окупанти використали нову тактику для ударів по енергетиці України. Зокрема, застосовують до 10 – 12 ракет одночасно.