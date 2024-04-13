Об этом заявил министр энергетики. Герман Галущенко назвал главную цель российских ударов по нашей энергетике.

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Удары масштабнее, чем в 2022 – 2023 годах

Чиновник отметил, что в результате российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

Также отметил, что удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно. Более того, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 – 2023 годами.

Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране,

– подчеркнул министр.

В то же время Галущенко добавил, что несмотря на все атаки агрессора, систему удержано. Она сбалансирована и сегодня работает стабильно.

Также рассказал о мерах, которые планируют для восстановления и наращивания мощностей.

"Самое быстрое решение – это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование как доноров для возможного ремонта оборудования", – отметил глава Минэнерго.

Добавил, что в планах также увеличение пропускных способностей для импорта электроэнергии. Кроме того, началась реализация проектов для наращивания и масштабирования маневровых мощностей.

Обратите внимание! В ОП сообщили, что оккупанты использовали новую тактику для ударов по энергетике Украины. В частности, применяют до 10 – 12 ракет одновременно.