Днем в субботу, 20 апреля, в Харькове прогремели взрывы. Известно, чем оккупанты атакуют город.
Смотрите также Россия ударила "Шахедами" по инфраструктуре Харькова
Захватчики атакуют Харьков
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 11:15.
Перед тем, как в Харькове прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.
"Харьковская область – ракетная опасность!", – написали в 11:16 в Воздушных силах.
В 12:30 о взрывах сообщили в Харьковской ОГА. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", – подчеркнул председатель Харьковской ОГА.
В то же время о взрывах в городе также сообщил и мэр Харькова.
В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.
В мониторинговых каналах отметили, что город под обстрелом ЗРК С-300.
В Харькове слышали взрывы 18 апреля
- Враг не перестает атаковать Харьков. Днем 18 апреля в городе прогремели взрывы.
- В 13:53 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах объяснили, что тревогу объявили из-за значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз наносят удары.