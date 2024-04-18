Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.
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В Харькове слышали взрыв
В 13:53 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах объяснили, что тревогу объявили из-за значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения.
В 14:17 в ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб в Харьковской и Донецкой областях. После этого в Харькове прогремел взрыв.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз наносят удары. Поэтому он призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары,
– предупредил Синегубов.
Оккупанты утром атаковали Днепропетровскую область
Утром 18 апреля россияне также атаковали Днепропетровскую область. Так, в Днепре слышали 2 мощных взрыва. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Как впоследствии сообщили в Днепропетровской ОВА, оккупанты нанесли удары по инфраструктурному объекту. На месте атаки возникли пожары. К сожалению, также известно о пострадавших.
Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести,
– сообщили в Днепропетровской ОВА.
Враг не оставляет террор Харьковщины
- 17 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Купянскому району. Так, враг сбросил ФАБ-250 на населенный пункт Кондрашовка. В результате авиаудара вспыхнула крыша хозяйственной постройки агрофирмы. Также повреждены перекрытия и само хозяйственное сооружение, два частных дома. О пострадавших информация не поступала.
- В течение суток 16 апреля оккупанты также не оставляли террора Харьковщины. Российские военные обстреливали регион из артиллерии, минометов, РСЗО и нанес авиаудары. Так, в Золочеве враг ударил КАБом по зданию "Укрпочты" – пострадали 57-летняя женщина и 49-летний мужчина, которых госпитализировали с акубаротравмами.
- 14 апреля оккупанты ударили "Шахедами" по инфраструктуре Харьковской области. Под ударом врага в очередной раз была энергетическая инфраструктура, однако силам и средствам ПВО удалось уничтожить ударные БПЛА.