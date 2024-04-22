Вдень в понеділок, 22 квітня, жителі міста чули звуки вибухів. Що відомо про вибухи в Харкові, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також У Харкові прогримів вибух: постраждав 19-річний хлопець

Що відомо про вибух в Харкові

О 14:55 в Харківській області лунав сигнал повітряної тривоги.

Через одну хвилину, о 14:56, в Повітряних силах повідомили про активність авіації противника.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,

– написали в Повітряних Силах.