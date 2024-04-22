Вдень в понеділок, 22 квітня, жителі міста чули звуки вибухів. Що відомо про вибухи в Харкові, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про вибух в Харкові
О 14:55 в Харківській області лунав сигнал повітряної тривоги.
Через одну хвилину, о 14:56, в Повітряних силах повідомили про активність авіації противника.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,
– написали в Повітряних Силах.