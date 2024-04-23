Грецькі журналісти написали, що ця зброя може збивати балістичні ракети ворога. Саме ці ЗРК Україна просить останнім часом у партнерів. Жозеф Боррель днями пояснював, що запобігти руйнуванням дешевше, ніж відбудовувати знищене Росією.
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Що відомо про передачу Patriot від Греції
Джерела в уряді розповіли журналістам, що США надали Афінам "гарантії" протягом усього періоду місії Patriot щодо безпеки країни від турецької загрози. Проте додають, що не пояснили, які саме "гарантії" пропонують.
Є запевнення, що США замінять новими, якщо вони будуть зруйновані. і в будь-якому випадку ви отримаєте гроші з того пакету в 61 мільярд доларів, який буде надано Україні,
– зазначило видання, посилаючись на джерела.
Також журналісти пояснили, що не виключають передачу Києву й другої системи Patriot. Та прогнозують, що це може викликати суперечки всередині країни. Хоча загалом Греція має 6 систем Patriot, дві – розміщені в Афінах.
Грецькі журналісти зазначають, що у випадку із Patriot, які доправили до Саудівської Аравії, то там США взяли на себе значні витрати за їх своєчасну активацію, тобто для їх повторного введення в озброєння. Адже ЗРК не працювали або недостатньо функціонували через брак запчастин.
Варто зауважити, що Financial Times писало – союзники по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію. Країни закликають передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Країнам сказали, що потреби в них не такі великі, як потреби України, та й вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.
Україна просить Patriot, щоб захиститись від російських атак
- Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного захисту треба 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній. За словами президента, це дозволить повністю закрити наше небо.
- Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що нам треба Patriot та Samp-T, які можуть збивати балістику.
- Міністр днями сказав, що нарешті європейські лідери "прокинулись" та почали діяти. За його словами, наразі "на радарі" чотири батареї Patriot.
- Перед цим передати один Patriot Україні погодилась Німеччина. Також глава МЗС казав, що у світі знайшли 100 вільних батарей до Patriot та закликав надати Києву 7 з них.