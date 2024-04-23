Грецькі журналісти написали, що ця зброя може збивати балістичні ракети ворога. Саме ці ЗРК Україна просить останнім часом у партнерів. Жозеф Боррель днями пояснював, що запобігти руйнуванням дешевше, ніж відбудовувати знищене Росією.

Дивіться також "Немає сил терпіти перемовини": Кулеба сказав, скільки Patriot може отримати Україна

Що відомо про передачу Patriot від Греції

Джерела в уряді розповіли журналістам, що США надали Афінам "гарантії" протягом усього періоду місії Patriot щодо безпеки країни від турецької загрози. Проте додають, що не пояснили, які саме "гарантії" пропонують.

Є запевнення, що США замінять новими, якщо вони будуть зруйновані. і в будь-якому випадку ви отримаєте гроші з того пакету в 61 мільярд доларів, який буде надано Україні,

– зазначило видання, посилаючись на джерела.

Також журналісти пояснили, що не виключають передачу Києву й другої системи Patriot. Та прогнозують, що це може викликати суперечки всередині країни. Хоча загалом Греція має 6 систем Patriot, дві – розміщені в Афінах.

Грецькі журналісти зазначають, що у випадку із Patriot, які доправили до Саудівської Аравії, то там США взяли на себе значні витрати за їх своєчасну активацію, тобто для їх повторного введення в озброєння. Адже ЗРК не працювали або недостатньо функціонували через брак запчастин.

Зверніть увагу! ЗРК Patriot Pac 3 може збивати балістичні ракети малої та середньої дальності дії. Ракети цього комплексу можуть збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 махів. Тобто мовиться про ракети комплексів С-300 та С-400 та ракети Х-22, якими Росія цинічно атакує Україну.

Варто зауважити, що Financial Times писало – союзники по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію. Країни закликають передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Країнам сказали, що потреби в них не такі великі, як потреби України, та й вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Україна просить Patriot, щоб захиститись від російських атак