Комплекс Patriot является одной из самых мощных систем ПВО на вооружении ВСУ, способным поражать большинство вражеских ракет. Об этом у себя на стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Patriot имеет умную компьютерную систему

По его словам, ракета комплекса Patriot PAC-3 развивает сверхзвуковую скорость – ориентировочно 3 Маха, но способна сбивать цели, развивающие скорость до 5 Махов. Поэтому он способен сбивать ракеты комплексов С-300 и С-400, а также ракеты Х-22. Что касается "Кинжалов", то таких прецедентов еще не было.

"Но не забывайте, что ракеты не гоняются на скорость. Противоракетная система всегда действует на перехват – на встречном курсе, или перпендикулярном. Вдогонку также происходят перехваты, но это один из худших вариантов для поражения цели", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов о зенитно-ракетной системе Patriot: смотреть видео

Он отметил, что компьютерная система Patriot достаточно умна и может сообщить оператору, что пуск ракеты нецелесообразен, если цель выходит из зоны действия системы ПВО быстрее, чем ракета-перехватчик долетит.

Украина получила Patriot