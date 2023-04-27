Второй дивизион ЗРК Patriot уже в Украине

Об усилении ПВО Украины сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Также он опубликовал селфи на фоне ЗРК Patriot.

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Говорят, есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался! Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!

– написал генерал-лейтенант.

Ранее Николай Олещук обнародовал видео с кадрами первых комплексов Patriot на боевом дежурстве под управлением украинских воинов.

Командир дивизиона позволил мне немного протестировать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще спасибо западным партнерам, руководству государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так стремились – оружие против "баллистики",

– написал Николай Олещук.

ЗРК Patriot на боевом дежурстве: видео

ЗРК Patriot передаст не одна страна

Отметим, что, помимо Германии, эти ЗРК вызвались передать еще два государства. Речь идет о США и Нидерландах. Следовательно, наша страна гарантированно получит три батареи ЗРК Patriot.

Обратите внимание. ЗРК Patriot – дальнобойный комплекс, который может доставать цели на расстоянии до 150 километров. Следовательно, он может не только сбивать баллистические цели на расстоянии 40 километров, но и как можно дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Более того, это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".

По словам военного эксперта Олега Жданова, эти зенитные ракетные комплексы могут сбивать в воздухе ракеты С-300, от которых, например, страдает Харьков. Более того, теоретически, эта ПВО может сбивать и самолеты над Белгородом, если ее расположить почти вблизи украинско-российской границы.

Но самолеты мы на чужой территории не сбиваем. Пошла волна, что США просят не бить по территории России. Воевать только на своей территории,

– подчеркнул военный эксперт.

Также ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан предположил, что, вероятно, эти ЗРК смогут обуздать и сверхзвуковые ракеты "Кинжал". Однако пока такого опыта сбития еще не было.

Однако следует отметить, что, по словам Владимира Зеленского, защитникам Украины нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет.



Как системы Patriot помогут закрыть небо Украины / Инфографика 24 Канала