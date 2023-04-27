Другий дивізіон ЗРК Patriot вже в Україні

Про посилення ППО України повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Також він опублікував селфі на тлі ЗРК Patriot.

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Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі!Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу!

– написав генерал-лейтенант.

Раніше Микола Олещук також оприлюднив відео з кадрами перших комплексів Patriot на бойовому чергуванні під управлінням українських воїнів.

Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити! А ще дякую західним партнерам, керівництву держави та війська, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – зброю проти "балістики",

– написав Микола Олещук.

ЗРК Patriot на бойовому чергуванні: відео

ЗРК Patriot передасть не одна країна

Зазначимо, що окрім Німеччини ці ЗРК зголосилися передати ще дві держави. Мовиться про США та Нідерланди. Відтак наша країна гарантовано отримає три батареї ЗРК Patriot.

Зверніть увагу. ЗРК Patriot – далекобійний комплекс, який може діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Відтак він може не лише збивати балістичні цілі на відстані 40 кілометрів, а й якомога далі відганяти російську авіацію від українських кордонів. Ба більше, це перші комплекси, які зможуть знищити "Іскандери".

За словами військового експерта Олега Жданова, ці зенітні ракетні комплекси можуть збивати у повітрі ракети С-300, від яких, наприклад, страждає Харків. Ба більше, теоретично, ця ППО може збивати й літаки над Бєлгородом, якщо її розташувати майже поблизу українсько-російського кордону.

Але літаки ми на чужій території не збиваємо. Пішла хвиля, що США прохають не бити по території Росії. Воювати лише на своїй території,

– підкреслив військовий експерт.

Також раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що, ймовірно, ці ЗРК зможуть приборкати й надзвукові ракети "Кинджал". Однак наразі такого досвіду збиття ще не було.

Однак варто зауважити, що за словами Володимира Зеленського захисникам України потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет.



Як системи Patriot допоможуть закрити небо України / Інфографіка 24 Каналу