Володимир Зеленський зазначив, що у нас є чудові рішення щодо ЗРК Patriot. Однак, ці системи ще не поставлені в Україну.

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"Навіть цього може бути недостатньо"

Українські військові з січня проходять навчання у США на ЗРК Patriot, проте на території нашої держави ці системи ще не розгорнули.

Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет,

– підкреслив президент.

Український лідер додав, що європейська держава відправила нам чергову систему протиповітряної оборони, однак, вона не спрацювала і "довелося міняти знову і знову". Про яку країну йдеться, президент не зазначив.

Зверніть увагу! Одна батарея Patriot складається з пункту управління вогнем, радіолокаційної системи, 6 пускових установок (опціонально – 4), машини зв'язку та польової електростанції.

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Як Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 Каналу

Коли Patriot прибудуть в Україну

21 березня журналіст Остап Ярош з посиланням на представника Міноборони США повідомив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot з'являються в Україні вже "найближчими тижнями".

Окрім того, у CNN зазначили, що Patriot прибудуть швидше, аніж планували. Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українських захисників проходили навчання з 15 січня, зазначили, що змогли значно прискорити підготовку. Усе завдяки базовим знанням наших воїнів про системи ППО.