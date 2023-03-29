Володимир Зеленський зазначив, що у нас є чудові рішення щодо ЗРК Patriot. Однак, ці системи ще не поставлені в Україну.
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"Навіть цього може бути недостатньо"
Українські військові з січня проходять навчання у США на ЗРК Patriot, проте на території нашої держави ці системи ще не розгорнули.
Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет,
– підкреслив президент.
Український лідер додав, що європейська держава відправила нам чергову систему протиповітряної оборони, однак, вона не спрацювала і "довелося міняти знову і знову". Про яку країну йдеться, президент не зазначив.
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Як Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 Каналу
Коли Patriot прибудуть в Україну
21 березня журналіст Остап Ярош з посиланням на представника Міноборони США повідомив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot з'являються в Україні вже "найближчими тижнями".
Окрім того, у CNN зазначили, що Patriot прибудуть швидше, аніж планували. Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українських захисників проходили навчання з 15 січня, зазначили, що змогли значно прискорити підготовку. Усе завдяки базовим знанням наших воїнів про системи ППО.