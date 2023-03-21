Український екіпаж найближчими днями закінчить тренування з Patriot у США. Про це, посилаючись на представника Міноборони США, повідомив журналіст Остап Яриш.

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За його словами, потім Patriot вирушать до Європи, щоб закінчити навчання з іншими розрахунками ППО.

Перші Patriots з'являться в Україні найближчими тижнями,

– сказав представник Міноборони.

Як вдалось прискорити процес

Видання CNN також повідомило, що Patriot прибудуть в Україну швидше, ніж планували. Американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українських військових проходять навчання з 15 січня, повідомили, що змогли значно прискорити підготовку. Все завдяки базовим знанням українців про системи ППО.

Генерал Шейн Морган зазначив, що українські солдати вражають і швидко навчаються.