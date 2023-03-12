Експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко повідомив, що поки що невідомо, в якій саме модифікації отримає Україна комплекси Patriot. Про це він розповів 24 Каналу.
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Для Заходу постачання Patriot це – великі гроші
На його думку, швидше за все це буде мікс – кілька батарей будуть в 3-й модифікації, кілька – у стандартній, 2-й.
Українське військове керівництво і наші західні партнери в першу чергу орієнтуються на наші сьогоднішні потреби,
– підкреслив співрозмовник..
Він відзначив, що також треба розуміти – для Заходу постачання нам Patriot це – гроші, і гроші немаленькі. Між комплексами 3-ї та 2-ї модифікації є різниця у:
- вартості;
- складності використання цих систем.
"Patriot 3-ї модифікації потребує іншої підготовки і трошки більше часу для її освоєння. Тому не думаю, що всі батареї будуть цієї модифікації, але частина точно буде такою", – вважає експерт.
Комплекси Patriot для України: що відомо
Краще мати, ніж не мати
За його словами, так відбудеться, тому що в Україні є потреба в саме таких комплексах. Також це прекрасна можливість для виробника подивитись, як вони працюють на практиці.
Це, можливо, звучить трошки жорстко, що виробники використовують цю ситуацію у своїх інтересах. Але для нас також важливо мати інструмент, який теоретично може щось зробити з гіперзвуковими ракетами. Тому краще його мати, ніж не мати, попри те, яку логіку має виробник в його згоді передати нам ці системи,
– вважає він.
Тарас Жовтенко впевнений, що ми отримаємо Patriot у різних модифікацій, що є логічно, враховуючи всю логістику і те, що коли ці батареї з'являться в Україні, їх одразу буде розгорнуто і застосовано до захисту нашого повітряного простору.
На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу
Постачання систем Patriot Україні: що відомо
- Financial Times повідомило, що до України прибула нарешті перша обіцяна система ППО Patriot. За даними журналістів, Україна отримала одну з двох обіцяних систем Patriot. Їх нам мають передати США та Німеччина. Водночас слід розуміти, що установка ще не введена в експлуатацію.
- Росія активно використовувала гіперзвукові ракети "Кинджал". В України наразі немає захисту від них. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що зенітно-ракетні комплекси, які можуть їх вражати, вже невдовзі має отримати Україна. Зокрема, комплекси Patriot.
- Він наголосив, для того, щоб прикритися від "Кинджалів" потрібно багато таких комплексів. Питання вже до наших партнерів – чи зможуть вони нам їх передати.