Експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко повідомив, що поки що невідомо, в якій саме модифікації отримає Україна комплекси Patriot. Про це він розповів 24 Каналу.

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Для Заходу постачання Patriot це – великі гроші

На його думку, швидше за все це буде мікс – кілька батарей будуть в 3-й модифікації, кілька – у стандартній, 2-й.

Українське військове керівництво і наші західні партнери в першу чергу орієнтуються на наші сьогоднішні потреби,

– підкреслив співрозмовник..

Він відзначив, що також треба розуміти – для Заходу постачання нам Patriot це – гроші, і гроші немаленькі. Між комплексами 3-ї та 2-ї модифікації є різниця у:

вартості;

складності використання цих систем.

"Patriot 3-ї модифікації потребує іншої підготовки і трошки більше часу для її освоєння. Тому не думаю, що всі батареї будуть цієї модифікації, але частина точно буде такою", – вважає експерт.

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Краще мати, ніж не мати

За його словами, так відбудеться, тому що в Україні є потреба в саме таких комплексах. Також це прекрасна можливість для виробника подивитись, як вони працюють на практиці.

Це, можливо, звучить трошки жорстко, що виробники використовують цю ситуацію у своїх інтересах. Але для нас також важливо мати інструмент, який теоретично може щось зробити з гіперзвуковими ракетами. Тому краще його мати, ніж не мати, попри те, яку логіку має виробник в його згоді передати нам ці системи,

– вважає він.

Тарас Жовтенко впевнений, що ми отримаємо Patriot у різних модифікацій, що є логічно, враховуючи всю логістику і те, що коли ці батареї з'являться в Україні, їх одразу буде розгорнуто і застосовано до захисту нашого повітряного простору.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

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