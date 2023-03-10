За даними журналістів, Україна отримала одну з двох обіцяних систем Patriot. Їх нам мають передати США та Німеччина. Водночас слід розуміти, що установка ще не введена в експлуатацію.

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Очікують на пускові установки

Наразі відомо, що система ППО очікує на пускові установки Patroit від Нідерландів. Тоді можна буде говорити про бойову готовність та можливість збивати російські ракети.

Нагадуємо, що Patriot – найсучасніша система ППО середньої дальності з-поміж тих, які може запропонувати Захід. Утім, слід розуміти, що вона не мала справ з російськими "Кинджалами". Тож, по суті, в Україні вона ще й проходитиме бойове хрещення.

Варто зауважити, що Україна очікує на систему Samp-T. Вона аналогічна до Patriot, але її нам мають надати Франція та Італія. Ці ППО наша держава теж ще не отримала.

Patriot допоможе прикрити небо України

Нагадуємо, що 9 березня російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Для неї окупанти використовували ракети різного типу базування. Загалом загарбники здійснили 81 пуск ракет:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Зауважимо, що силам ППО вдалося збити з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" 34. Також знищили 4 дрони-камікадзе. Водночас безсилі наші засоби під час атак "Кинджалами". А їх окупанти 9 березня випустили відразу 6.

В ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уперше озвучив цю цифру. Він також зауважив, що не пригадує, щоб ворог атакував нас такою кількістю "Кинджалів". Нагадаємо, що б'ють ними з МіГ-31К, які регулярно підіймають у повітряний простір над Білоруссю.