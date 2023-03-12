Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко сообщил, что пока неизвестно, в какой именно модификации получит Украина комплексы Patriot. Об этом он сообщил 24 Канала.

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Для Запада поставки нам Patriot это – деньги

По его мнению, скорее всего это будет микс – несколько батарей будут в 3-й модификации, несколько – в стандартной, 2-й.

Украинское военное руководство и наши западные партнеры, в первую очередь, ориентируются на наши сегодняшние потребности.

Также нужно понимать, что для Запада снабжение нам Patriot это – деньги, и деньги немаленькие. Между комплексами 3-й и 2-й модификации есть разница в:

стоимости;

сложности использования этих систем.

"Patriot 3-й модификации требует другой подготовки и немного больше времени для ее освоения. Поэтому не думаю, что все батареи будут этой модификации, но часть точно будет такой", – считает эксперт.

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Лучше иметь, чем не иметь

По его словам, так произойдет, потому что в Украине есть потребность именно в таких комплексах. Также это прекрасная возможность для производителя посмотреть, как они работают на практике.

Это, возможно, звучит немного жестко, что производители используют эту ситуацию в своих интересах. Но для нас также важно иметь инструмент, который теоретически может что-то сделать с теми же гиперзвуковыми ракетами, тем лучше его иметь, чем не иметь. Несмотря на то, какую логику производитель в его согласии передать нам эти системы,

– считает он.

Тарас Жовтенко уверен, что мы получим Patriot различных логичных модификаций, учитывая всю логистику и то, что когда эти батареи появятся в Украине, мы их сразу разворачиваем и беремся к защите нашего воздушного пространства.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

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