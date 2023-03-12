Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко сообщил, что пока неизвестно, в какой именно модификации получит Украина комплексы Patriot. Об этом он сообщил 24 Канала.
Смотрите также Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо
Для Запада поставки нам Patriot это – деньги
По его мнению, скорее всего это будет микс – несколько батарей будут в 3-й модификации, несколько – в стандартной, 2-й.
Украинское военное руководство и наши западные партнеры, в первую очередь, ориентируются на наши сегодняшние потребности.
Также нужно понимать, что для Запада снабжение нам Patriot это – деньги, и деньги немаленькие. Между комплексами 3-й и 2-й модификации есть разница в:
- стоимости;
- сложности использования этих систем.
"Patriot 3-й модификации требует другой подготовки и немного больше времени для ее освоения. Поэтому не думаю, что все батареи будут этой модификации, но часть точно будет такой", – считает эксперт.
Комплексы Patriot для Украины: что известно
Лучше иметь, чем не иметь
По его словам, так произойдет, потому что в Украине есть потребность именно в таких комплексах. Также это прекрасная возможность для производителя посмотреть, как они работают на практике.
Это, возможно, звучит немного жестко, что производители используют эту ситуацию в своих интересах. Но для нас также важно иметь инструмент, который теоретически может что-то сделать с теми же гиперзвуковыми ракетами, тем лучше его иметь, чем не иметь. Несмотря на то, какую логику производитель в его согласии передать нам эти системы,
– считает он.
Тарас Жовтенко уверен, что мы получим Patriot различных логичных модификаций, учитывая всю логистику и то, что когда эти батареи появятся в Украине, мы их сразу разворачиваем и беремся к защите нашего воздушного пространства.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала
Снабжение систем Patriot Украине: что известно
- Financial Times сообщило, что в Украину прибыла наконец первая обещанная система ПВО Patriot. По данным журналистов, Украина получила одну из двух обещанных систем Patriot. Их нам передать США и Германия. В то же время следует понимать, что установка еще не введена в эксплуатацию.
- Россия активно использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". У Украины нет защиты от них. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что зенитно-ракетные комплексы, которые могут их поражать, уже в скором времени должна получить Украина. В частности, комплексы Patriot.
- Он подчеркнул, для того чтобы прикрыться от "Кинжалов" нужно много таких комплексов. Вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они их передать.