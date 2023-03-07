Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Он отметил, что положительное решение о передаче Киеву этого ЗРК было принято благодаря усилиям Польши.

Смотрите также Украина пока не получила Patriot: Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте

В Польше объяснили высказывания министра обороны

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать (в интервью La Razon – 24 Канал), что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", – сообщили в министерстве, подчеркнув, что первые польские танки Leopard уже в Украине

В министерстве отметили, что появление в испанском издании упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.

Испанское издание La Razon в интервью с министром обороны Польши Блащаком написало, что Украина уже получила систему ПВО Patriot.

Что говорят в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Украина не получала ЗРК Patriot.

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно будет, состоится", – сказал Игнат.

Полковник отметил, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, или когда Воздушные силы сообщат о первом российском самолете, который сбил ПВО.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 километров, аэродинамические цели. Баллистика меньше – 40 километров. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", – сказал он.

Когда Украина может получить ЗРК Patriot

Сразу несколько партнеров Украины согласились передать нашей стране ЗРК Patriot. В частности, речь идет о США, Германии и Нидерландах. Украина получит 3 батареи Patriot.

Источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что Украина ожидает прибытия зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T после апреля 2023 года. Известно, что украинские военные проходят обучение на этом ЗРК.



Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала

Испанские СМИ в очередной раз распространили недостоверную информацию