Следует отметить, что эти системы могут защитить украинское небо и существенно усилить возможности украинского ПВО. Ведь техника может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Более того, последняя версия комплекса Patriot PAC-3 может уничтожать баллистические ракеты.

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Что известно о Patriot в Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 7 марта, что Украина уже получила столь нужные системы Patriot.

Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины,

– заявил польский министр.

Чиновник отметил, что с начала войны Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее в дальнейшем.

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Более того, Мариуш Блащак заверил, что в 2,2 миллиарда помощи не входят расходы на обучение украинских солдат и последний пакет броневиков, в который вошли танки Leopard 2A4.

Но я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается вопроса авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне,

– заявил министр обороны Польши.

ВСУ получат Patriot и SAMP-T после апреля

Информированный источник "Интерфакс-Украина" заявил, что Украина ожидает прибытия зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T после апреля 2023 года.

После апреля ожидаем Patriot и SAMP-T,

– заявил источник.

Следует отметить, что Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину ЗРК SAMP/T. Тогда и сообщили, что их передадут ВСУ весной 2023 года.

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