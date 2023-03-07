Следует отметить, что эти системы могут защитить украинское небо и существенно усилить возможности украинского ПВО. Ведь техника может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Более того, последняя версия комплекса Patriot PAC-3 может уничтожать баллистические ракеты.
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Что известно о Patriot в Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 7 марта, что Украина уже получила столь нужные системы Patriot.
Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины,
– заявил польский министр.
Чиновник отметил, что с начала войны Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее в дальнейшем.
Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала
Более того, Мариуш Блащак заверил, что в 2,2 миллиарда помощи не входят расходы на обучение украинских солдат и последний пакет броневиков, в который вошли танки Leopard 2A4.
Но я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается вопроса авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне,
– заявил министр обороны Польши.
ВСУ получат Patriot и SAMP-T после апреля
Информированный источник "Интерфакс-Украина" заявил, что Украина ожидает прибытия зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T после апреля 2023 года.
После апреля ожидаем Patriot и SAMP-T,
– заявил источник.
Следует отметить, что Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину ЗРК SAMP/T. Тогда и сообщили, что их передадут ВСУ весной 2023 года.
Предоставление Patriot Украине: коротко
- В декабре 2022 года США объявили о новом пакете помощи Украины, впервые вмещавшем батарею Patriot на обучение на ней.
- В начале января 2023 года о предоставлении Вооруженным Силам Украины системы Patriot и боевых машин Marder объявила Германия.
- 17 января о передаче ПВО Patriot сообщили Нидерланды. Там подчеркнули, что передадут Украине две установки и несколько ракет.