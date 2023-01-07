Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что стоит ожидать развертывание систем Patriot в Украине в максимально сжатые сроки.
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Кулеба добавил, что в США уже началась подготовка к передаче американских зенитно-ракетных комплексов Украине.
Главные задачи ЗРК Patriot
По словам Гетьмана, когда зенитно-ракетные комплексы Patriot появятся в Украине, сразу начнут свою работу. Однако они точно не будут бороться с иранскими "Шахидами".
Patriot был создан в прошлом веке и после этого еще несколько раз совершенствовался. Это комплекс, который должен бороться со стратегическими ракетами малой и средней дальности.
– сказал Гетман.
Как пояснил военный аналитик, американский комплекс может противодействовать нескольким видам ракет:
- "Искандер", которых у России осталось около 10% от прежних запасов.
- Fateh-110 и Zolfaghar. Это баллистические ракеты, которые Россия может получить от Ирана.
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Опасность баллистических ракет
ЗРК Patriot существенно усилит украинскую противовоздушную оборону. Как отметил Гетьман, американская система принесет много пользы Украине. В частности, Patriot позволит оградить критическую инфраструктуру Украины от возможной атаки очень мощными баллистическими ракетами.
Перехватывать такие ракеты очень тяжело. Они поднимаются на высоту от 50 километров и затем почти вертикально атакуют вниз,
– объяснил военный аналитик.
Он добавил, что с комплексом Patriot Украина будет защищена от таких ракет.
Как Patriot разгрузит украинскую ПВО
Кроме того, как объяснил Гетьман, американский комплекс разгрузит систему противовоздушной обороны Украины.
- Те ЗРК, которые сейчас украинские специалисты ПВО применяют для защиты от возможной атаки баллистическими ракетами, будут направлены на борьбу с крылатыми ракетами.
- А зенитные пулеметные установки, с помощью которых сейчас сбивают крылатые ракеты, будут использовать против иранских дронов-камикадзе.
"Хотя мы и сейчас сбиваем 100% "Шахидов". Я просто не представляю, как можно сбивать больше", – заметил военный аналитик.
На что способен ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала
Украина ожидает ЗРК Patriot: коротко
- 13 декабря в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине систему Patriot. Белый дом 21 декабря официально сообщил, что передаст Patriot Украине. Вооружение поступит в новый пакет военной помощи.
- Украинские военные будут обучать руководить зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах.
- Военный обозреватель Александр Мусиенко отметил, что ускорена процедура передачи Украине ЗРК Patriot может занять от 3 до 5 месяцев. По словам Мусиенко, если Украина получит Patriot хотя бы через три месяца, это можно будет считать большим успехом.