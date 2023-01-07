Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что стоит ожидать развертывание систем Patriot в Украине в максимально сжатые сроки.

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Кулеба добавил, что в США уже началась подготовка к передаче американских зенитно-ракетных комплексов Украине.

Главные задачи ЗРК Patriot

По словам Гетьмана, когда зенитно-ракетные комплексы Patriot появятся в Украине, сразу начнут свою работу. Однако они точно не будут бороться с иранскими "Шахидами".

Patriot был создан в прошлом веке и после этого еще несколько раз совершенствовался. Это комплекс, который должен бороться со стратегическими ракетами малой и средней дальности.
– сказал Гетман.

Как пояснил военный аналитик, американский комплекс может противодействовать нескольким видам ракет:

  • "Искандер", которых у России осталось около 10% от прежних запасов.
  • Fateh-110 и Zolfaghar. Это баллистические ракеты, которые Россия может получить от Ирана.

Алексей Гетьман рассказал о поставках Patriot Украине: смотрите видео

Опасность баллистических ракет

ЗРК Patriot существенно усилит украинскую противовоздушную оборону. Как отметил Гетьман, американская система принесет много пользы Украине. В частности, Patriot позволит оградить критическую инфраструктуру Украины от возможной атаки очень мощными баллистическими ракетами.

Перехватывать такие ракеты очень тяжело. Они поднимаются на высоту от 50 километров и затем почти вертикально атакуют вниз,
– объяснил военный аналитик.

Он добавил, что с комплексом Patriot Украина будет защищена от таких ракет.

Как Patriot разгрузит украинскую ПВО

Кроме того, как объяснил Гетьман, американский комплекс разгрузит систему противовоздушной обороны Украины.

  • Те ЗРК, которые сейчас украинские специалисты ПВО применяют для защиты от возможной атаки баллистическими ракетами, будут направлены на борьбу с крылатыми ракетами.
  • А зенитные пулеметные установки, с помощью которых сейчас сбивают крылатые ракеты, будут использовать против иранских дронов-камикадзе.

"Хотя мы и сейчас сбиваем 100% "Шахидов". Я просто не представляю, как можно сбивать больше", – заметил военный аналитик.


На что способен ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина ожидает ЗРК Patriot: коротко

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине систему Patriot. Белый дом 21 декабря официально сообщил, что передаст Patriot Украине. Вооружение поступит в новый пакет военной помощи.
  • Украинские военные будут обучать руководить зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах.
  • Военный обозреватель Александр Мусиенко отметил, что ускорена процедура передачи Украине ЗРК Patriot может занять от 3 до 5 месяцев. По словам Мусиенко, если Украина получит Patriot хотя бы через три месяца, это можно будет считать большим успехом.