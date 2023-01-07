Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що варто очікувати на розгортання систем Patriot в Україні у максимально стислі терміни.

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Кулеба додав, що у США вже розпочалася підготовка до передачі американських зенітно-ракетних комплексів Україні.

Головні завдання ЗРК Patriot

За словами Гетьмана, коли зенітно-ракетні комплекси Patriot з'являться в Україні, то одразу почнуть свою роботу. Однак вони точно не будуть боротися з іранськими "Шахідами".

Patriot був створений у минулому столітті, і після того ще кілька разів вдосконалювався. Це комплекс, який має боротися зі стратегічними ракетами малої та середньої дальності,

– сказав Гетьман.

Як пояснив військовий аналітик, американський комплекс може протидіяти кільком видам ракет:

"Іскандер", яких у Росії залишилося близько 10% від колишніх запасів.

Fateh-110 та Zolfaghar. Це балістичні ракети, які Росія може отримати від Ірану.

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Небезпека балістичних ракет

ЗРК Patriot суттєво посилить українську протиповітряну оборону. Як зазначив Гетьман, американська система принесе багато користі Україні. Зокрема, Patriot дозволить захистити критичну інфраструктуру України від можливої атаки дуже потужними балістичними ракетами.

Перехоплювати такі ракети дуже важко. Вони підіймаються на висоту від 50 кілометрів і потім майже вертикально атакують вниз,

– пояснив військовий аналітик.

Він додав, що з комплексом Patriot Україна буде захищена від таких ракет.

Як Patriot розвантажить українську ППО

Окрім того, як пояснив Гетьман, американський комплекс розвантажить систему протиповітряної оборони України.

Ті ЗРК, які зараз українські фахівці ППО застосовують для захисту від можливої атаки балістичними ракетами, будуть одразу спрямовані на боротьбу з крилатими ракетами.

А ті зенітні кулеметні установки, за допомогою яких зараз збивають крилаті ракети, використовуватимуть проти іранських дронів-камікадзе.

"Хоча ми й зараз збиваємо 100% "Шахідів". Я просто не уявляю, як можна збивати більше", – зауважив військовий аналітик.



На що здатен ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Україна очікує на ЗРК Patriot: коротко