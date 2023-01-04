Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, найважливішим питанням для початку наступу є те, чи матиме Україна відповідну зброю.

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Як зазначив Мусієнко, зараз більшість західних партнерів розуміють головні потреби Києва.

"На Заході усвідомлюють, що Україні потрібна зброя, аби мати можливість перейти до контрнаступальних дій, зокрема на Півдні. Це пришвидшило б закінчення війни", – сказав військовий оглядач.

Чому Україні важливо отримати БМП Bradley

За його словами, вже зараз від окремих країн лунають певні ініціативи, які обговорюватимуться на зустрічі у форматі "Рамштайн". Зокрема, йдеться про надання Україні броньованих машин піхоти Bradley.

Ця техніка дуже потрібна нашим бійцям, особливо механізованим бригадам. Адже нам необхідно замінити БМП радянського зразка. Окрім того, що вони вже застарілі, через інтенсивні бойові дії такі БМП виходять з ладу,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що саме тому Україні потрібні сучасні БМП, якими і є Bradley, які використовує американська армія.

Олександр Мусієнко розповів, що потрібно Україні для початку наступу: дивіться відео

Яка ще зброя потрібна ЗСУ для успішного наступу

Також на засіданні "Рамштайн-8" говоритимуть про протиповітряну оборону. За словами військового оглядача, це також важливо, адже ворог не припиняє ракетний терор України.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Але крім цих видів озброєння, для контрнаступальних дій Україні потрібні танки та більше артилерії. Це той запит, який на сьогодні є. Коли ми будемо отримувати від наших партнерів саме таку допомогу, то зможемо здійснити наступ та нав'язати ворогу наш сценарій подальшого розвитку подій на полі бою.

Як зазначив військовий оглядач, коли Україна піде у масштабний наступ, росіяни будуть змушені захищатися від атак ЗСУ.

Чи зможуть ЗСУ підготуватися до наступу у березні

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що українські військові мають досить високі шанси підготуватися до того, аби контратакувати, а також завадити атакам противника. За його словами, для цього керівництво України обрало вдалу тактику.

Зокрема, ЗСУ завдають потужних та влучних ударів по техніці та живій силі противника на окупованих частинах Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Одним із найяскравіших прикладів таких атак є влучання по профтехучилищу у Макіївці,

– сказав військовий оглядач.

Як зазначив Мусієнко, такі удари допомагають виконувати одразу 2 мети.

По-перше, це не дає противнику накопичити сили, які він може застосовувати для ведення своїх наступальних дій. Мусієнко додав, що Росія намагається назбирати ударне угруповання і спробувати повторно атакувати Україну наприкінці лютого або у березні.

По-друге, зриваючи підготовку росіян до можливого наступу, ЗСУ відкривають перспективу для своїх наступальних дій.

"З першою частиною ми справляємося на відмінно. А от з другою частиною, що стосується просування, нам потрібно більше техніки, і тоді шанси (для контрнаступу – 24 канал) будуть високі", – сказав військовий оглядач.

Деякі країни гальмують постачання зброї Києву

Єнс Столтенберг закликав країни НАТО надати Україні більше військової допомоги, аби Київ переміг у війні. Як зазначив Мусієнко, сформувався своєрідний "клуб" держав, які виступають за те, аби надавати більше зброї, яка потрібна Україні. Зокрема, до таких країн належать:

Велика Британія;

Нідерланди;

Швеція;

США;

Польща;

країни Балтії.

Однак, за словами військового оглядача, окремі держави, на жаль, зволікають із цим питанням.

Зокрема, це Німеччина з танками. Така позиція дещо пригальмовує надання Україні саме танків та інших необхідних речей,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що останнім часом думка багатьох країн все-таки трансформується на користь України.

Коли Україна зможе отримати обіцяну систему Patriot

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що навіть коли західні партнери погодяться постачати Києву певні види озброєння, то для його передачі потрібен певний час.

Він нагадав, що, наприклад, США погодилися надати Україні систему Patriot. За словами військового оглядача, за найсприятливішого сценарію ця система надійде в Україну не раніше ніж за 3 місяці.

Пришвидшена процедура передачі, як її називають у США, може зайняти від 3 до 5 місяців. Я не думаю, що це вдасться зробити раніше,

– сказав Мусієнко.

Військовий оглядач додав, що якщо Україна отримає Patriot хоча б через 3 місяці, це можна буде вважати великим успіхом.

Чого Україні очікувати від "Рамштайн-8": коротко