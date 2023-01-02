Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Олексій Резніков ще місяць тому припустив, що "Рамштайн-8" відбудеться на початку 2023 року.

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Тоді міністр оборони зазначив, що наші партнери живуть в режимі мирного часу. Тож причиною перенесення зустрічі можуть бути різдвяні свята.

"Очікуємо гарних новин вже у другій половині січня"

Як зазначив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, від нового "Рамштайну" варто очікувати важливих рішень.

Прорив буде однозначно. Тому наші партнери і відкладають цю зустріч, оскільки хочуть домовитися про цей прорив. Ми очікуємо позитивних і гарних новин вже у другій половині січня,

– сказав Солонтай.

За його словами, війна в Україні затягнулася, відповідно, затягнулося і все, що пов'язано з постійним забезпеченням української армії.

"Рамштайн" у цьому році має вирішити для нас стабільність цього забезпечення", – зауважив Солонтай.

Олександр Солонтай розповів, чого очікувати від нової зустрічі "Рамштайн": дивіться відео

Головне завдання "Рамштайну-8"

Він додав, що гарним прикладом у цьому плані може стати кількість снарядів, вистрілених за день. Адже Україна використовує велику кількість ресурсів.

З одного боку, ЗСУ таким чином зменшують боєздатність Росії, виснажуючи ресурси ворога.

З іншого боку, це можливо лише за умови, що Україна стабільно отримує допомогу від наших партнерів. Адже у нас ніколи й не було такої кількості військових запасів для того, аби протистояти Росії.

Тому відновлення ресурсів, які витрачає Україна, дуже гостро стоїть на порядку денному. Однак ЗСУ мають й інші важливі потреби.

"Рамштайн" – це не тільки про нові види озброєння, поповнення дефіцитів або ж отримання того, чого не вистачає – від ППО до артилерії. Це також дуже серйозна розмова про те, як зробити забезпечення і підтримку української армії стабільною,

– наголосив Солонтай.

Він додав, що дуже важливе також обслуговування та ремонт техніки, яку партнери вже надали захисникам України.

Кожен "Рамштайн" буде все складнішим, але цікавішим

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти зазначив, що зустрічі у форматі "Рамштайн" між собою пов'язані.

За його словами, коли у світі домовлялися про перші кроки підтримки України зброєю, то враховували, що Україні щось віддають одразу, а щось віддадуть за умови, якщо отримають певні речі на заміну від іншої країни. З часу перших домовленостей минуло вже багато місяців.

Кожен "Рамштайн" буде все складнішим, але водночас і набагато цікавішим. Ставки підвищуються,

– наголосив Солонтай.

Він додав, що зараз стоїть питання ревізії. Союзники хочуть вивчити, наскільки передали Україні те, що мали, і наскільки враховані безпекові потреби тих країн, які нам допомагають.

"Також питання у тому, коли ці країни вже переозброїлися, чи може Україна напряму отримувати більше того, що нам потрібно – нового та сучасного", – зауважив Солонтай.

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