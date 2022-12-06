Коммуникации с партнерами будут проходить и до самой встречи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона , передает 24 канал.

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Встреча будет в следующем году

Министр отметил, что при всем уважении к Украине наши партнеры живут в режиме мирного времени. То есть у них скоро будут рождественские праздники, поэтому поездки и встречи маловероятны.

Я думаю, что оно (заседание "Рамштайн", скорее всего, состоится в январе,

– сказал Резников.

Министр добавил, что двусторонние разговоры с министрами обороны разных стран проходят ежедневно.

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