Коммуникации с партнерами будут проходить и до самой встречи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона , передает 24 канал.
Ранее "Рамштайн-7": в Пентагоне сказали, какую помощь получит Украина
Встреча будет в следующем году
Министр отметил, что при всем уважении к Украине наши партнеры живут в режиме мирного времени. То есть у них скоро будут рождественские праздники, поэтому поездки и встречи маловероятны.
Я думаю, что оно (заседание "Рамштайн", скорее всего, состоится в январе,
– сказал Резников.
Министр добавил, что двусторонние разговоры с министрами обороны разных стран проходят ежедневно.
Предыдущая встреча "Рамштайн-7": что известно
- Седьмое заседание "Рамштайна" состоялось 16 ноября. По ее результатам Украина получила системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.
- Глава Пентагона Ллойд Остин тогда заявил, что около 50 стран-участниц Контактной группы готовы продолжать поддерживать наше государство.
- Кстати, эксперты отмечали неожиданную помощь Швеции, объявившей о предоставлении дополнительных около 300 миллионов долларов Украине и средств ПВО.
- В ходе шестого заседания "Рамштайна" говорили о создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, объединенных в единую систему.