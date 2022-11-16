Об этом рассказал министр обороны Ллойд Остин. Алексей Резников поблагодарил его за поддержку.

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США будут помогать столько, сколько потребуется

По информации Укринформ, во время открытия седьмого заседания в формате "Рамштайн" Остин заявил, что около 50 стран-участниц Контактной группы по обороне Украины готовы продолжать поддерживать наше государство.

В то время как Россия продолжает целить по украинским гражданским, а также по энергетической инфраструктуре, нации доброй воли в дальнейшем поддерживают Украину. И жестокость России лишь усиливает их решительность,

– подчеркнул глава Пентагона.

Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. По словам Остина, благодаря усилиям многих участников Контактной группы, которые не перестают вносить свои взносы, украинские военные получают все больше важных оборонных возможностей. В частности, противовоздушные системы NASAMS, "обеспечившие 100-процентный успех в перехвате российских ракет" во время атаки 15 ноября.

"Россия нанесла ракетный удар по украинским городам и людям, и вчера мы видели сообщения о смертельном взрыве в Польше, недалеко от границы с Украиной", – сообщил министр обороны США.

Он добавил, что США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими странами, чтобы собрать больше информации о падении ракеты. Также продолжатся консультации со странами НАТО.

Участники заседания "Рамштайн" традиционно заслушали доклад украинской стороны по развитию ситуации на фронте и обсудили наиболее актуальные потребности нашего государства для обеспечения возможностей обороны. По словам Остина, говорится о том, как продолжить и улучшить процесс подготовки украинских защитников.

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Что предоставят Украине

Остин рассказал, что страны-партнеры обязались предоставить Украине:

Швеция – пакет помощи на 287 миллионов долларов, включающий системы ПВО;

Испания – еще 2 пусковые установки Hawk и ракеты;

Канада – пакет помощи на 500 миллионов долларов, включающий зимнее снаряжение для украинских военных;

Германия – системы ПВО, артиллерию и боеприпасы для РСЗО;

Греция – боеприпасы калибра 155 миллиметров;

Польша – артиллерия, боеприпасы и ПВО малой дальности.

По словам главы Пентагона, после последней встречи "Рамштайн" семь стран либо поставили в Украину критически важные системы ПВО, либо обязались их отправить.

Кроме того, в рамках этой контактной группы США, Нидерланды и Чехия совместно работают над модернизацией 90 танков Т-72 для нашего государства. По словам Остина, группа "Рамштайн" сыграла немаловажную роль в обеспечении военного потенциала Украины. Также сейчас многие страны ищут способы помочь нашему государству защитить себя на длительный срок.

"Мы собираемся сохранить нашу динамику в течение зимы, чтобы Украина могла продолжать консолидировать достижения и перехватить инициативу на поле боя. Украинские войска воюют с еще большим упорством и решительностью", – заявил Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что защита украинского неба является приоритетом №1 для правительства и темой №1 на заседании "Рамштайн-7".

Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя,

– отметил Резников.

Он поблагодарил Остина за "руководство международной коалицией против зла".

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