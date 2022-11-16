Об этом говорится в документе на сайте Федерального правительства Германии. В частности, Силы обороны получат датчики защиты от дронов и глушителей.
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Германия предоставит новый пакет помощи
В Федеральном правительстве Германии отметили, что страна вместе с союзниками и партнерами продолжает поддерживать украинских военных.
В рамках бюджетного процесса на 2022 год средства по инициативе модернизации были увеличены до 2 миллиардов евро. Дополнительные деньги предназначены в первую очередь в пользу Украины,
– говорится в сообщении.
Согласно утвержденному плану, Силы обороны Украины получат:
- боеприпасы к реактивной системе залпового огня MARS II;
- 8 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 39 пограничных патрульных машин;
- запасные части крупнокалиберного пулемета М2;
- 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин;
- 116 полевых обогревателей;
- 28 датчиков защиты от дронов и глушителей;
- 20 обновлений пропускной способности для электронных устройств для защиты от дронов;
- 4 погрузчика.
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Украина получает помощь от партнеров: коротко
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Вооруженным Силам Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.
- Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит армию и сделает небо более безопасным.
- Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексах и ракетах.
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