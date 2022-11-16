Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, Сили оборони отримають датчики захисту від дронів і глушників.
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Німеччина надасть новий пакет допомоги
У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових.
У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро. Додаткові гроші призначені в першу чергу на користь України,
– мовиться у повідомленні.
Згідно з затвердженим планом, Сили оборони України отримають:
- боєприпаси до реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 39 прикордонних патрульних машин;
- запасні частини великокаліберного кулемета М2;
- 30 MG3 для броньованих евакуаційних машин;
- 116 польових обігрівачів;
- 28 датчиків захисту від дронів і глушників;
- 20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 4 навантажувачі.
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Україна отримує допомогу від партнерів: коротко
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Збройним Силам України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.
- Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить армію та зробить небо безпечнішим.
- Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. Зокрема, мовиться про системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.
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