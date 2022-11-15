Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що ППО Hawk – старий комплекс, який вже дуже давно знятий із озброєння у Америці.

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За словами Юрія Ігната, звісно, нам бажано отримати ці системи із останньою модернізацією.

Це потрібно, аби наші сили ППО могли протидіяти не лише безпілотникам, а й крилатим ракетам, якими нам погрожує ворог.

Технічні характеристики системи Hawk

Це американська зенітна ракета середнього радіусу дії. Вона стала на службу армії США у 1959.

У 1971 провели програму її ґрунтовного покращення, яка включала кілька покращень для ракети і замінила всі радарні системи на нові моделі.

Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, можливість наводитись на глушилки, а в 1995 додали нову боєголовку, яка уможливила дію проти тактичних ракет близької дії.

Юрій Ігнат про нові системи ППО на озброєнні України: дивіться відео

"Будь-яке озброєння підсилить нашу систему ППО", – Ігнат

Як би там не було, Юрій Ігнат каже, що будь-яке озброєння на сьогодні корисне. "Також хтось може закидати, що Іспанія передала нам застарілі системи Aspeed – це для ефективної протиповітряної оборони Сухопутних військ", – додає він.

Кожен рід та вид військ буде мати своє озброєння, доповнить те, що у них вже є і ще буде мати й нові зразки зброї, якими посилиться кількісно – у нас дуже велика держава.

Я не раз наголошував на цьому – ми не можемо ефективно покрити всю територію України засобами ППО. Бо вони різної дальності, з найбільшою дальністю у нас – БукМ1, С-300,

– зазначає Ігнат.

За його словами, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність, для того аби перекрити нам певні ділянки. Тому, якщо будуть будь-які засоби, що допоможуть нам посилити вже існуючу систему ППО, то це дуже добре.

Поряд з цими комплексами ми маємо Iris-T та NASANS – ці системи вже на бойовому чергуванні.