Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Іспанія підготувала потужну військову допомогу для України. Зокрема, системи ППО та ракети.

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Що передасть Іспанія

За словами Кулеби, наша держава найближчим часом зміцнить свою обороноздатність, отримавши 4 системи ППО Hawk. Також Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. Крім того, на потреби Збройних сил України направлять додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Це саме те, про що ми просили Іспанію,

– додав міністр Кулеба.

Ба більше, Іспанія передасть Україні 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення госпіталів.

Зауважимо! Наземний ЗРК Spada Aspide виробили за італійсько-швейцарською технологією. Spada Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності, який використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.

Що відомо про ППО Hawk

ППО Hawk – зенітно-ракетний комплекс. Він є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 мільйонів доларів, а ракети до нього – по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Голова МЗС Іспанії відвідав Макарів

Пан Альбарес особисто побачив руйнування, що завдала Росія у Макарові на Київщині. Разом із Міністром до України приїхала іспанська група криміналістів, яка допоможе документувати злочини Росії.

Дитячий садок "Теремок" окупанти розстріляли та знищили вщент / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Міністр закордонних справ Іспінії прибув до Києва: дивіться відео

Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW — José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

Яку допомогу від партнерів вже отримала Україна

Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні 8 комплексів NASAMS. Проте це буде не найближчим часом. За словами опозиційного політика із Вашингтона Андрія Піонтковського, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.

Італія продовжує підтримувати та допомагати нашій країні. 18 жовтня італійський уряд надав Україні новий пакет військової допомоги.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS. Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі F-16, F-15 або Gripen. Україна прагне отримати сучасні винищувачі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Норвезькі інструктори проводять військові навчання українських воїнів у Великій Британії. Навчання здійснюють за британською ініціативою. Цієї осені підготують 10 тисяч військових.

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