Українських військових навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Наставники для українських бійців працюють у Силах швидкого реагування та механізованому батальйоні "Телемарк" бригади "Норд" Сухопутних військ Збройних Сил Норвегії.

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Як проходить підготовка українських бійців

Норвезька національна гвардія очолює усю норвезьку складову й зусилля, які є частиною більшої операції під назвою "Інтерфлекс". Навчання здійснюють за британською ініціативою.

Українські воїни проходять військову підготовку у Британії / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові збройних сил.

Скільки військових проходять навчання

За інформацією Міноборони, цієї осені підготовку пройдуть 10 тисяч військових. Наступного року планують навчити ще 19 000. Тоді інструктори з Норвезької національної гвардії також візьмуть участь у навчанні.

Норвезькі інструктори навчають українських військових / Torbjørn Kjosvold, Helene Thorkildsen

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