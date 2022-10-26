Раніше засоби масової інформації повідомляли, що Путін може використовувати своїх "попів" задля збору інформації про військові бази Норвегії. Сьогодні з'явилась новина від норвезького телеканалу, що агент Кремля – "академік" з Бразилії.

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"Вчений" міг підробити громадянство

Силовики Норвегії у понеділок, 24 жовтня, заарештувала "дослідника" та зараз розбираються, чим він насправді займався. Сам затриманий стверджує, що він є простим громадянином Бразилії та працював в Університеті Тромсе за Полярним колом Норвегії.

Проте поліцейські припускають, що чоловік міг використовувати фальшиву особу та насправді передавав цінну інформацію російській владі. Помічник начальника служби безпеки поліції Норвегії прокоментував ситуацію.

Ми попросили вислати (перед затриманням – 24 канал) бразильського дослідника з Університету Тромсе з Норвегії, оскільки ми вважаємо, що він загрожує основним національним інтересам,

– сказав Гедвіг Мо.

Служба безпеки поліції Норвегії вкрай стурбована тим, що Росія може використовувати інформацію від бразильця "не за призначенням" – навіть якщо серед даних немає нічого особливого.



Арктичні території Норвегії / Фото Alamy

Що у Росії відповіли на звинувачення у шпигунстві

Звісно, офіційно Кремль ніяк не коментував цей арешт, а в російському посольстві в Норвегії, взагалі, сказали, що "ми нічіво нє знаєм". Окрім того, там поспішили заявити, що начебто норвезькій владі "всюди пахне російським шпигунством".

Також адвокат затриманого "науковця" сказав, що не погоджується зі звинуваченнями. За його словами, поки дуже мало інформації в цій справі.

Норвегія переживає за свою безпеку

Після витоків на Північних потоках у вересні, норвезька влада посилила режим пильності в регіоні. Як відомо, країна є однією з найбільших експортерок нафти та газу в Європу. Росія конкурує з на цьому ринку з Норвегією, однак, вочевидь, не хоче робити це чесно. Тому й Кремль відправляє своїх шпигунів в Осло та інші міста, щоб ті вивідували важливу інформацію.

На щастя, норвезьким силовикам вдається оперативно виловлювати агентів Путіна.

Ще 14 жовтня затримали росіянина, який запускав безпілотник на території скандинавської держави. Поліція встановила, що за допомогою камери на дроні чоловік сфотографував, зокрема, військовий гелікоптер.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що поліцейські взяли під арешт сина близького соратника Путіна в Норвегії. Затриманий також запускав дрон, але на цей раз біля військових об'єктів.

Також двох громадян Росії затримали в Норманді. Чоловіків підозрюють у шпигунстві. Свою причетність до Кремля вони, звісно, заперечують.

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