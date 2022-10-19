За останні роки у Норвегії РПЦ уже скупила декілька об'єктів нерухомості вздовж узбережжя. Вид з однієї з них експерт з безпеки країни Альфа Сефланд Вінґе охарактеризувала як "незручно хороший".

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Нерухомість РПЦ поруч з військовими об'єктами

Так, з цієї нерухомості відкривається повний вид на найважливіший порт та військово-морську базу флоту Норвегії – Хааконсверн. Там, зокрема, розташована гармата фрегата, підводні човни і МТБ. Молитовний будинок РПЦ розташований високо на ладшафті всього за 3 кілометри від неї.

Ба більше, журналісти видання стверджують, що навідалися до церкви та нікого там не застали. Вони охарактеризували побачене так: у вікнах були хрести, лампадки та інші релігійні реліквії, а крізь вікна підвалу було видно просту кімнату для переговорів з білими пластиковими скатертинами на столах, книгами на полицях та дитячими іграшками у кутку. Однак на першому поверсі всі вікна були закриті щільними шторами.

Інша нерухомість РПЦ у Ставангері розташована поруч із Об'єднаним військовим центром НАТО в Йотто. Цей будинок знаходиться лише в кілометрі від важливого військового об'єкта і приблизно в п'ятнадцяти хвилинах ходьби.

Інша нерухомість РПЦ у Норвегії

Також відомо, що РПЦ має у власності нерухомість у:

Кармой,

Клеппе,

Брюне,

Фінмарку,

Осло.

Експерт з безпеки Норвегії Альфа Сефланд Вінґе вважає, що власність Росії, така як у Хааконсверні, може бути проблемою, адже є багато способів використання будівель і об’єктів, таких як цей молитовний будинок. Зокрема, з таких об'єктів можна зривати сигнали та прослуховувати їх, можна керувати безпілотниками, розміщати людей, які картографують територію. Загалом існує широкий спектр діяльності, яка може бути виконана з такої бази.

Однак експертка не хоче робити передчасні висновки та підкреслює, що церква в основному веде законну діяльність.

Можливо, такі будівлі використовуються не для релігійних цілей. Але я не маю підстав стверджувати, що це відбувається тут,

– зазначила вона.

Однак їй незрозуміла мотивація перенесення церкви, яка раніше була в центрі Бергена, ближче до військових об'єктів. Також занепокоєння викликає те, що РПЦ близька до Путіна та підтримує війну в Україні.

Однак у самій церкві в Бергені все заперечують. Її отець Дмитро Останін заявив, що сам є українцем та проклинає війну, яку Росія розв'язала проти моєї України. Ба більше, за його словами, він робить усе, щоб всіляко допомогати українцям. Паства ж у Ставангері заперечує, що володіє нерухомістю на Йотто або Клеппе.

РПЦ та її підтримка Кремля

Глава РПЦ Кіріл чітко висловлює підтримку війни в Україні. Ба більше, він вважає, що смерть на війні проти України "змиває всі гріхи".

Також патріарх російської церкви закликав йти в армію, бо і так всі "воскреснуть". Він наголосив, що храм збройних сил Росії названий на честь Воскресіння Христового. Тому, за словами очільника церкви, "Христос Воскрес, і всі разом із Ним воскреснуть".

Зауважимо також, що священники РПЦ за вказівкою Кремля проповідують доктрину "русского міра". Пропагандисти в рясах працюють на російську пропаганду та закликають своїх вірян поповнювати лави окупаційних підрозділів.

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