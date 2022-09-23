Про це патріарх кіріл говорив під час проповіді в сумнозвісному храмі збройних сил росії. Очільник рпц обрав "хорошу" стратегію – обіцяти "воскресіння" тим, хто йде гинути на території іншої держави.

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Що там наговорив кіріл

Патріарх кіріл наголосив, що храм збройних сил росії названий на честь Воскресіння Христового. Тому, за словами очільника рпц, "Христос Воскрес, і всі разом із Ним воскреснуть". Ситуація ганебна – очільник церкви, яка називає себе православною, використовує Христа для того, аби мотивувати росіян іти на війну проти іншої держави та вбивати її народ.

Гундяєв, мабуть, вирішив, що він бог, тому пообіцяв окупантам, які "воюють за свою батьківщину" місце в раю. Та якщо глянути на те, що за 7 місяців повномасштабного вторгнення і за всі 9 років війни вчинили росіяни на українській землі – місце в раю не є тим, на що заслужили окупанти. І це м'яко кажучи.

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Україна хоче ввести санкції проти гундяєва та інших злочинців рпц

Напередодні Кабін підтримав введення санкцій проти патріарха рпц кіріла (гундяєва) та інших російських злочинців у рясах. Мова йде про:

митрополита Волоколамського іларіона – керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату російської православної церкви;

протоієрея миколи балашова – заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату російської православної церкви;

тихона – митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви;

питирима – архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви;

артемія владімірова – протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога;

андрія ткачова – митрофорного протоієрея російської православної церкви, проповідника, телеведучого;

олексія осипова – російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії.

Остаточно санкції має затвердити РНБО та президент Володимир Зеленський.

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