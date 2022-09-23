Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Раніше радник Офісу Президента України Олексій Арестович розказав, що "мобіки" з Донбасу більш мотивовані, ніж самі росіяни.

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У Криму катастрофічна ситуація

Чубаров зазначив, що російська окупаційна влада в Криму ще до оголошення мобілізації таємно до неї готувалась. Щойно путін оголосив про її проведення, як на території окупованого півострова чоловіків уже на вулиці вихоплювали в різних районах Криму.

Представленість у цих мобілізаційних списках кримських татар у відсотках набагато перевищує їхній відсоток серед усього населення певного району,

– зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Зважаючи на це, він зробив висновок, що використовуючи мобілізацію на окупованій території, що вже є воєнним злочином, росія хоче знищити чоловіків-татар.

Обирати менше зло

Голова Меджлісу кримськотатарського народу порадив кримчанам протестувати проти мобілізації і відмовлятись від повісток. На жаль, нині та ситуація, коли треба обирати менше зло. Або доведеться їхати воювати, де можуть убити, або отримати тюремне ув'язнення.

"Термін ув'язнення – 5 років. Це так зараз прописано в законодавстві країни-окупантки. Однак ми виходимо з того, що звільнення Криму відбудеться набагато раніше, ніж 5 років, і люди будуть звільнені", – наголосив Чубаров.

Він додав, що російські окупанти нині заблокували всі виїзди з півострова. Декому вдається прорватися на керченський міст, але в росії кордони закриті, звідти виїхати не вдасться.

Кількість мобілізованих татар

Чубаров сказав, що нині не може назвати точне число мобілізованих татар. Утім в одному з сіл Сімферопольського району з-поміж 27 чоловіків у списку – 20 татар. У Білогорівському районі – 80% списку складають татари.

Росіяни хочуть, принаймні на першому етапі мобілізації, набрати тих, кого не шкода. Не шкода кримських татар. Чим більше буде їх убито, тим більш знесиленим буде цей народ, який відверто виступає проти російської окупації,

– підсумував він.

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