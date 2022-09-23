Також на війну в Україну хочуть забрати охоронців з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо Аж ніяк не "часткова": з перших годин мобілізації кремль почав порушувати власні обіцянки, – ISW
Недомобілізація росіян
У період з 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.
Крім того, через часткову мобілізацію окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.
Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил росії імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.
На базі московського загальновійськового командного училища у період з 26 вересня по 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.
Часткова мобілізація у росії: останні новини
- Глава чечні рамзан кадиров провів нараду з оперативним штабом з щодо "спеціальної військової операції". Він заявив, що в чечні мобілізації не буде, бо вона й так буцімто "перевиконала план".
- Жителька Бурятії обурилась, що її чоловікові вручили повістку, а він батько 5 дітей, і ніколи не служив в армії.
- Зауважимо, що росія планує мобілізувати 300 тисяч резервістів. Втім, країна-окупантка просто не спроможна підготувати боєздатні формування впродовж кількох місяців.
Варте уваги – Назвали справжній план кремля щодо мобілізації: дивіться відео