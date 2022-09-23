Також на війну в Україну хочуть забрати охоронців з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Аж ніяк не "часткова": з перших годин мобілізації кремль почав порушувати власні обіцянки, – ISW

Недомобілізація росіян

У період з 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

Крім того, через часткову мобілізацію окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил росії імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища у період з 26 вересня по 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Часткова мобілізація у росії: останні новини

Глава чечні рамзан кадиров провів нараду з оперативним штабом з щодо "спеціальної військової операції". Він заявив, що в чечні мобілізації не буде, бо вона й так буцімто "перевиконала план".

Жителька Бурятії обурилась, що її чоловікові вручили повістку, а він батько 5 дітей, і ніколи не служив в армії.

Зауважимо, що росія планує мобілізувати 300 тисяч резервістів. Втім, країна-окупантка просто не спроможна підготувати боєздатні формування впродовж кількох місяців.

Варте уваги – Назвали справжній план кремля щодо мобілізації: дивіться відео