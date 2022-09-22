Так, однією із таких стала журналістка Яніна Німаєва . Її чоловікові вручили повістку, а він батько 5 дітей, і ніколи не служив в армії.

Інцидент стався в Улан-Уде, що в Бурятії. Дружина мобілізованого обурилася на те, як відбувається призов у росії. За її словами, він дуже "частковий".

Німаєва розповіла, що одразу після оголошення мобілізації, її чоловікові вручили повістку. Мобілізованому 38 років, він виховує 5 дітей та ніколи не служив в армії. Попри це, ввечері 21 вересня йому зателефонували з роботи та наказали бути вдома, оскільки він підлягає мобілізації.

Журналістка обурилася, що самі ж колеги чоловіка хочуть відправити його на фронт.

Молодшим дітям, двійні, нема й трьох років. Чоловік не служив, не в запасі, працює в ГО та НС Улан-Уде. Попри всі правила мобілізації, за якими під неї не підпадають чоловіки з чотирма та більше дітьми, мого чоловіка його колеги намагаються відправити в Україну!

– каже вона.

Жінка відверто висловила своє обурення через мобілізацію, та заявила, що владі лише потрібно виконати план.

У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо