Жителька Бурятії обурилась через мобілізацію
Так, однією із таких стала журналістка Яніна Німаєва. Її чоловікові вручили повістку, а він батько 5 дітей, і ніколи не служив в армії.
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Інцидент стався в Улан-Уде, що в Бурятії. Дружина мобілізованого обурилася на те, як відбувається призов у росії. За її словами, він дуже "частковий".
Німаєва розповіла, що одразу після оголошення мобілізації, її чоловікові вручили повістку. Мобілізованому 38 років, він виховує 5 дітей та ніколи не служив в армії. Попри це, ввечері 21 вересня йому зателефонували з роботи та наказали бути вдома, оскільки він підлягає мобілізації.
Журналістка обурилася, що самі ж колеги чоловіка хочуть відправити його на фронт.
Молодшим дітям, двійні, нема й трьох років. Чоловік не служив, не в запасі, працює в ГО та НС Улан-Уде. Попри всі правила мобілізації, за якими під неї не підпадають чоловіки з чотирма та більше дітьми, мого чоловіка його колеги намагаються відправити в Україну!
– каже вона.
Жінка відверто висловила своє обурення через мобілізацію, та заявила, що владі лише потрібно виконати план.
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- 21 вересня владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Представники військкоматів не втратили можливості вручити повістки затриманим протестувальникам.
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