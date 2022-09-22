Росіянка розповіла, що з військкомату прийшли за її померлим братом. Допис громадянки росії опублікував активіст Сергій Стерненко.
Цікаво Біля московських воєнкоматів вже людно: перше відео з призовниками, яким вручили повістки
Росія готується до постачання м'яса
Громадянка росії розповіла, що у військкоматі спочатку не повірили, що її брат помер, але потім вибачились. Росіянка зазначила, що брат не служив в армії, бо не підходив за станом здоров'я. Тому вона засумнівалась, що зараз мобілізують лише окремі категорії чоловіків, а не всіх.
З одного боку смішно – у них усі відомості застарілі, з іншого – Бурятія як завжди попереду всієї планети – готові до постачання м'яса,
– зауважила росіянка.
Допис росіянки у соцмережі / Скриншот
Кремль планує мобілізувати 300 тисяч росіян
Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. Він зауважив, що часткова мобілізація торкнеться тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність та бойовий досвід. Шойгу додав, що мобілізація не торкнеться тих, хто служить за призовом та студентів.
Як відреагували росіяни на указ про мобілізацію: коротко
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення "часткової" мобілізації. Вони щодуху почали шукати можливість виїхати з країни.
- Водночас біля деяких московських військкоматів ще 21 вересня збиралися невеликі черги. Повістки нібито отримували лише колишні десантники, танкісти, артилеристи та медики.
- Пізніше рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти "часткової" мобілізації. Адже в організації наголосили, що влада вирішила кинути тисячі чоловіків до "м'ясорубки війни".
- Протести у росії не сподобались керівництву країни. На мітингах людей затримували та били. Крім того, росіянам пригрозили ув'язненням.