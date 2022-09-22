Росіянка розповіла, що з військкомату прийшли за її померлим братом. Допис громадянки росії опублікував активіст Сергій Стерненко.

Цікаво Біля московських воєнкоматів вже людно: перше відео з призовниками, яким вручили повістки

Росія готується до постачання м'яса

Громадянка росії розповіла, що у військкоматі спочатку не повірили, що її брат помер, але потім вибачились. Росіянка зазначила, що брат не служив в армії, бо не підходив за станом здоров'я. Тому вона засумнівалась, що зараз мобілізують лише окремі категорії чоловіків, а не всіх.

З одного боку смішно – у них усі відомості застарілі, з іншого – Бурятія як завжди попереду всієї планети – готові до постачання м'яса,

– зауважила росіянка.



Допис росіянки у соцмережі / Скриншот

Кремль планує мобілізувати 300 тисяч росіян

Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. Він зауважив, що часткова мобілізація торкнеться тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність та бойовий досвід. Шойгу додав, що мобілізація не торкнеться тих, хто служить за призовом та студентів.

Як відреагували росіяни на указ про мобілізацію: коротко

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення "часткової" мобілізації. Вони щодуху почали шукати можливість виїхати з країни.

Водночас біля деяких московських військкоматів ще 21 вересня збиралися невеликі черги. Повістки нібито отримували лише колишні десантники, танкісти, артилеристи та медики.

Пізніше рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти "часткової" мобілізації. Адже в організації наголосили, що влада вирішила кинути тисячі чоловіків до "м'ясорубки війни".

Протести у росії не сподобались керівництву країни. На мітингах людей затримували та били. Крім того, росіянам пригрозили ув'язненням.

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