Коли лише появилися чутки, що путін може оголосити про мобілізацію, Google Trends вибухнули запитами росіян про те, як виїхати з країни чи отримати відстрочку, а також як зламати свої кінцівки безболісно. Коли ж про часткову "могилізацію" повідомили офіційно, росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з москви до Стамбулу.

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Протести росіян не сподобалися владі

Окрім квитків росіяни вирішили висловити й своє рішуче "Ні". Так, рух "Весна" закликав вийти на всенародну акцію протесту та висловити своє незадоволення на площі міст у кожному місті. Адже вони не розуміють, за що помиратимуть росіяни.

У відповідь на такі заклики московська прокуратура погрожує ув'язненням на 15 років учасникам акції протесту. Ба більше, московських силовиків ще від ранку за тривогою викликали на роботу та наказали прибути уже зі щитами та кийками.

Затримання протестувальників

У Москві на вулиці вийшла велика кількість незгідних з політикою кремля щодо мобілізації. Так, росіяни скандували "путіна – в окопи".

Відповідь російської влади була традиційно жорстокою. Окрім того, до протестувальників у поліції, згідно з даними російських ЗМІ, не пускають адвокатів.

РосЗМІ також повідомляють, що у Санкт-Петербурзі людей нещадно били кийками під час затримання, одного чоловіка поліція вдарила головою об автозак та серйозно вивихнула йому руку. У відділках у росіян відбирають телефони.

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Ми стоїмо в оточенні поліції біля Ісаакіївського собору. По одному із цього оточення витягують протестувальників. Протестувальники зчепилися руками. Навколо нас багато автозаків, багато ОМОНу. Усі журналісти в оточенні,

– повідомили представники російських ЗМІ.



Протестувальників б'ють кийками / Фото росЗМІ

Протестувальників затримували не лише у цих містах. Усюди, де відбувалися мітинги, їх жорстоко придушували. Станом на 20 годину вечора було затримано понад 525 осіб у 30 містах.

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