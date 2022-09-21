Рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації, яку оголосив у росії путін, пише 24 канал. Всеросійська акція протесту має відбутися 21 вересня у центрах всіх міст о 19 годині.
До теми "Потім буде повна": росіяни обурені частковою мобілізацією, яку путін оголосив у росії
Росіяни помиратимуть за палац путіна
Рух "Весна" наголосив, що мобілізація в росії означає, що тисячі чоловіків будуть кинуті "до м'ясорубки війни". При цьому в організації ставлять риторичне питання, за що помиратимуть росіяни.
"Щойно владімір путін оголосив "часткову" мобілізацію в росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац путіна?,
– йдеться у повідомленні.
У молодіжному російському русі констатують, що "тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину". Автори зазначають, що росія брехала про те, що воюють лише "професіонали" і що вони переможуть.
"З'ясувалося, що не перемагають і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію", – додали в русі "Весна".
У росії нарешті, ймовірно, зрозуміли, що становище для них вкрай важке. Через це росіяни буквально скаржаться, що повинні гинути, "щоб виправити помилки путінського режиму, який кинув росію у жахливу бійню, ізоляцію та злидні".
Представники "Весни" обіцяють невдовзі назвати місця проведення протестів у Москві та Санкт-Петербурзі. Натомість у регіонах закликають антивоєнні ініціативи самостійно обирати майданчики для протестів.
Часткова мобілізація у росії: що відомо
- Зранку 21 вересня міністр оборони росії сєргєй шойгу оголосив про часткову мобілізацію у росії. Після цього президент росії владімір путін у зверненні повідомив, що підписав відповідний указ.
- У росії планують призвати 300 тисяч резервістів. У першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Цікаво, що в росії планують мобілізувати жінок, які мають військову освіту, або досвід військової служби.
- Слід зазначити, що після оголошення часткової мобілізації у росії розкупили усі квитки в Єреван і Стамбул на 21 вересня. При цьому слід сказати, що росіянам складно виїхати в країни ЄС через нові обмеження країн Балтії та Євросоюзу.
- На мобілізацію у росії відреагували в Офісі Президента України. Зокрема, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що "все йде за планом".
- Також рішення путіна оголосили часткову мобілізацію у росії прокоментували США та Велика Британія. Партнери України запевнили, що продовжать підтримувати нашу країну.
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