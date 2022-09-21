Рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації, яку оголосив у росії путін, пише 24 канал. Всеросійська акція протесту має відбутися 21 вересня у центрах всіх міст о 19 годині.

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Росіяни помиратимуть за палац путіна

Рух "Весна" наголосив, що мобілізація в росії означає, що тисячі чоловіків будуть кинуті "до м'ясорубки війни". При цьому в організації ставлять риторичне питання, за що помиратимуть росіяни.

"Щойно владімір путін оголосив "часткову" мобілізацію в росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац путіна?,

– йдеться у повідомленні.

У молодіжному російському русі констатують, що "тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину". Автори зазначають, що росія брехала про те, що воюють лише "професіонали" і що вони переможуть.

"З'ясувалося, що не перемагають і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію", – додали в русі "Весна".

У росії нарешті, ймовірно, зрозуміли, що становище для них вкрай важке. Через це росіяни буквально скаржаться, що повинні гинути, "щоб виправити помилки путінського режиму, який кинув росію у жахливу бійню, ізоляцію та злидні".

Представники "Весни" обіцяють невдовзі назвати місця проведення протестів у Москві та Санкт-Петербурзі. Натомість у регіонах закликають антивоєнні ініціативи самостійно обирати майданчики для протестів.

Часткова мобілізація у росії: що відомо

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