На фоні гучної заяви про те, що стартує часткова мобілізація, озвученої путіним, у росії заметушилися правозахисники. Вони виявили, що в будь-який момент на війну можуть відправити ледь не кожного мешканця країни-агресорки.

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Мобілізація є, а категорій – нема

Хоч у своєму зверненні диктатор і запевняв, що мобілізують лише резервістів, указ свідчить про інше. Так, політологиня Катерина Шульман після ознайомлення з документом була вражена. Мовляв, у ньому не вказано, які саме категорії людей будуть мобілізовані.

На її думку, відповідний документ дозволяє, наприклад, мобілізувати будь-кого, крім тих, хто працює в оборонно-промисловому комплексі. В останніх просто відстрочка. Але і їм буде не солодко, адже на них очікує ще більше роботи, якщо вірити дорученню путіна до уряду.

Про те, що мобілізація стосується лише тих, хто перебуває в запасі і мають якісь особливо потрібні спеціальності, сказано у виступі, але не в указі. І так, у зверненні операція тепер випереджальна, а не спеціальна,

– наголосила вона.

Невдовзі Шульман зауважила, що сайт президента росії недоступний. Мовляв, його поклали ті, хто хотів ознайомитися з текстом наказу. Ще одна цікава знахідка, яку виявила політологиня, – відсутність пункту 7. Достеменно невідомо, чи його просто забули вписати, чи він секретний.

Остаточне рішення за міноборони

Глава правозахисної групи "Агора" Павло Чіков теж прокоментував цей указ. Він зауважив, що його текст складений максимально широко. А це означає, що у міноборони визначатимуть, кого призивати на службу.

Механізм буде таким: міноборони сформує квоти на мобілізацію для кожного регіону росії. Губернатори відповідатимуть за їхнє виконання. Рамзан кадиров щось явно знав, коли заявив про самомобілізацію регіонів,

– зауважив Чіков.

Він також зауважив, що спочатку мобілізаційні приписи дійсно отримають резервісти. Після цього ті, хто перебуває у запасі. А вже після цього будь-хто інший. І хоч вказано, що призвуть 300 тисяч людей, сам указ не має жодних обмежень.

А ще правозахисник звернув увагу на поправку до Кримінального кодексу. Вона передбачає затримання тих людей, які самовільно проникли до військкомату. Роблять це для того, щоб ані матері, ані дружини, ані журналісти або інші персони не могли потрапити туди, де збирають мобілізованих.

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