Три хвилі мобілізації в росії
Міноборони росії переконує, що всього планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Згідно з указом путіна, йдеться нібито про часткову мобілізацію, однак три черги, згідно з якими відбуватиметься призов, досить обширні і, як бачимо "у бій йтимуть не старики".
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Так, у першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Ось, як виглядають хвилі призову:
Призов першої черги
до 35 років
- рядові
- сержанти
- прапорщики
- мічмани
до 45 – 60 років
- молодші офіцери
- майори
- старші офіцери
- капітани
- підполковники
- полковники
Також мобілізовуватимуть строковиків та чоловіків, які мають досвід бойових дій.
Призов другої черги
35 – 45 років
- рядові
- сержанти
- прапорщики
- мічмани
45 – 60 років
- молодші офіцери
- майори
- старші офіцери
- капітани
- підполковники
- полковники
А також чоловіки, які були звільнені від військової служби по здоров'ю (категорії В,Г)
Третя черга мобілізації
45 – 50 років
- рядові
- сержанти
- прапорщики
- мічмани
50 – 60 років
- молодші офіцери
- майори
- старші офіцери
- капітани
- підполковники
- полковники
Під час третьої хвилі призову мобілізовуватимуть і жінок до 45 років, які мають військову освіту, або досвід військової служби.
Що ще треба знати про мобілізацію в росії
У кремлі оприлюднили указ про часткову мобілізацію. Так, згідно з ним, призвані у рамках мобілізації матимуть статус військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.
Рівень грошового утримання призваних за мобілізацією відповідає рівню грошового утримання військовослужбовців-контрактників.
Наголосимо, що контракти про проходження військової служби продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення: за віком, станом здоров'я, у зв'язку з набранням законної сили вироком суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.
Ну і звісно ж, усі депутати госдуми і сенатори не підлягають мобілізацій, відповідно до закону.
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