Три хвилі мобілізації в росії

Міноборони росії переконує, що всього планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Згідно з указом путіна, йдеться нібито про часткову мобілізацію, однак три черги, згідно з якими відбуватиметься призов, досить обширні і, як бачимо "у бій йтимуть не старики".

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Так, у першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Ось, як виглядають хвилі призову:

Призов першої черги

до 35 років

рядові

сержанти

прапорщики

мічмани

до 45 – 60 років

молодші офіцери

майори

старші офіцери

капітани

підполковники

полковники

Також мобілізовуватимуть строковиків та чоловіків, які мають досвід бойових дій.

Призов другої черги

35 – 45 років

рядові

сержанти

прапорщики

мічмани

45 – 60 років

молодші офіцери

майори

старші офіцери

капітани

підполковники

полковники

А також чоловіки, які були звільнені від військової служби по здоров'ю (категорії В,Г)

Третя черга мобілізації

45 – 50 років

рядові

сержанти

прапорщики

мічмани

50 – 60 років

молодші офіцери

майори

старші офіцери

капітани

підполковники

полковники

Під час третьої хвилі призову мобілізовуватимуть і жінок до 45 років, які мають військову освіту, або досвід військової служби.

Що ще треба знати про мобілізацію в росії

У кремлі оприлюднили указ про часткову мобілізацію. Так, згідно з ним, призвані у рамках мобілізації матимуть статус військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

Рівень грошового утримання призваних за мобілізацією відповідає рівню грошового утримання військовослужбовців-контрактників.

Цікаво! Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Наголосимо, що контракти про проходження військової служби продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення: за віком, станом здоров'я, у зв'язку з набранням законної сили вироком суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Ну і звісно ж, усі депутати госдуми і сенатори не підлягають мобілізацій, відповідно до закону.

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