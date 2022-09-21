Часткову мобілізацію росіян путін оголосив під час свого звернення.

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В указі мовиться, що він набуває чинності з дня його офіційного опублікування, тобто від 21 вересня. Передбачається, що тих росіян, яких мобілізують, прирівняють до контрактників. Тобто вони отримуватимуть таку ж зарплату, що й військові, які підписали контракт зі збройними силами росії.

Цікаво! Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Ті контракти, які були укладені військовослужбовцями, продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації. Звільнення мобілізованих може відбутися лише:

за віком – після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я – через визнання їх військово-лікарської комісією не придатними до військової служби, за винятком військовослужбовців, які виявили бажання продовжити військову службу на військових посадах, які можуть заміщуватись зазначеними військовослужбовцями;

через набрання законної сили вироком суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Право на відстрочку мають громадяни росії, які працюють в організаціях оборонно-промислового комплексу.

Що сказав шойгу під час звернення

Одразу після путіна до росіян вирішив звернутися ще й міністр оборони шойгу. Він заявив, що під час часткової мобілізації:

до армії долучать ще 300 тисяч резервістів,

це будуть росіяни з бойовим досвідом та військовою спеціальністю, студентів закликати не будуть;

солдатів термінової служби не відправлятимуть на війну.

Водночас він сказав, що в Україні загинули лише 5937 російських військових, а 90% поранених повернулися до ладу. Тоді як Генштаб ЗСУ каже про 55 110 ліквідованих окупантів.

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