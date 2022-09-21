Частичную мобилизацию россиян путин объявил во время своего обращения.

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В указе говорится, что он вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть от 21 сентября. Предполагается, что россиян, которых мобилизуют, приравняют к контрактникам. То есть они будут получать такую ​​же зарплату, что и военные, подписавшие контракт с вооруженными силами россии.

Те контракты, которые были заключены военнослужащими, продолжают свое действие вплоть до окончания периода частичной мобилизации. Увольнение мобилизованных может произойти только:

  • по возрасту – после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;
  • за состоянием здоровья - по признанию их военно-врачебной комиссией не пригодными к военной службе, за исключением военнослужащих, которые изъявили желание продолжить военную службу на военных должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
  • через вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Право на отсрочку имеют граждане россии, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Что сказал шойгу во время обращения

Сразу после путина к россиянам решил обратиться еще и министр обороны шойгу. Он заявил, что во время частичной мобилизации:

  • в армию привлекут еще 300 тысяч резервистов,
  • это будут россияне с боевым опытом и военной специальностью, студентов призывать не будут;
  • солдат срочной службы не отправят на войну.

В то же время он сказал, что в Украине погибли только 5937 российских военных, а 90% раненых вернулись в строй. В то время как Генштаб ВСУ говорит о 55 110 ликвидированных оккупантов.

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