Частичную мобилизацию россиян путин объявил во время своего обращения.
Важно Это не блеф, – путин пригрозил миру ядерным оружием
В указе говорится, что он вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть от 21 сентября. Предполагается, что россиян, которых мобилизуют, приравняют к контрактникам. То есть они будут получать такую же зарплату, что и военные, подписавшие контракт с вооруженными силами россии.
Те контракты, которые были заключены военнослужащими, продолжают свое действие вплоть до окончания периода частичной мобилизации. Увольнение мобилизованных может произойти только:
- по возрасту – после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;
- за состоянием здоровья - по признанию их военно-врачебной комиссией не пригодными к военной службе, за исключением военнослужащих, которые изъявили желание продолжить военную службу на военных должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
- через вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Право на отсрочку имеют граждане россии, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Что сказал шойгу во время обращения
Сразу после путина к россиянам решил обратиться еще и министр обороны шойгу. Он заявил, что во время частичной мобилизации:
- в армию привлекут еще 300 тысяч резервистов,
- это будут россияне с боевым опытом и военной специальностью, студентов призывать не будут;
- солдат срочной службы не отправят на войну.
В то же время он сказал, что в Украине погибли только 5937 российских военных, а 90% раненых вернулись в строй. В то время как Генштаб ВСУ говорит о 55 110 ликвидированных оккупантов.
Достойно внимания – путин объявил частичную мобилизацию: видео