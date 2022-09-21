Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 300 загарбників, які поповнили статистику втрат ворога. Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 вересня.

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Відразу ж зауважимо, що ці дані приблизні. Як зазначають у відомстві, надзвичайно складно підрахувати реальну статистику знищених російських бійців. Особливо там, де ведуться активні бойові дії. Натомість легше справлятися з фіксуванням техніки ворога.

Втрати ворога у техніці

танків – 2 227 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 748 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 340 (+17) одиниць,

РСЗВ – 318 одиниць,

засоби ППО – 168 одиниць,

літаків – 253 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 217 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 239 одиниць,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 610 (+23) одиниць,

спеціальна техніка / special equipment – 125 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 21 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, найбільше втрат за минулу добу російські військові зазнали на Донецькому напрямку. Це пов'язано з тим, що окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі області. Нагадаємо, що виконати цей план, поставлений путіним, вороги мали б ще до 15 вересня.

ЗСУ продовжують знищувати склади та скупчення ворога

У Генштабі напередодні підтвердили, що українські військові завдали цілу низку влучних ударів 19 вересня. Завдяки ним вдалося добряче підсмажити російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Зокрема:

уразили місце зосередження окупантів у Пологівському районі, їх там було 20 бійців;

завдали удару по ворожому складу боєприпасів, що у Мелітопольському районі (у ворога на 5 одиниць техніки та 20 окупантів менше стало);

знищили також 10 одиниць техніки та понад 10 загарбників у Кам'янці.

Але це ще не все. Нашим військовим вдалося знищити також комендатуру у Сватовому, що на Луганщині. Зауважимо, що там російські бійці облаштували штаб, а також зберігали боєприпаси.

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